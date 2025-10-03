Код Сења слетјели у море, четворо погинулих

Извор:
СРНА
03.10.2025
07:38
Двије жене и два мушкарца погинули су када је аутомобил загребачке регистрације слетио у море код Сења, саопштила је полиција.
Саобраћајна несрећа догодила се јуче у послијеподневним часовима на Јадранској магистрали у насељу Буница код Сења.
Тијела страдалих извучена су из мора и превезена у Завод за судску медицину у Ријеци ради обдукције, утврђивања узрока смрти и идентитета, преноси хрватски медији.
