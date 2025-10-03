Logo

Код Сења слетјели у море, четворо погинулих

Извор:

СРНА

03.10.2025

07:38

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двије жене и два мушкарца погинули су када је аутомобил загребачке регистрације слетио у море код Сења, саопштила је полиција.

Саобраћајна несрећа догодила се јуче у послијеподневним часовима на Јадранској магистрали у насељу Буница код Сења.

horoskop

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака оствариће своје најлуђе снове

Тијела страдалих извучена су из мора и превезена у Завод за судску медицину у Ријеци ради обдукције, утврђивања узрока смрти и идентитета, преноси хрватски медији.

Тагови:

Хрватска

Саобраћајна несрећа

