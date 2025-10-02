Logo

Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

02.10.2025

17:24

Коментари:

0
Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе
Фото: Pixabay

Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу након истраге пред карловачким Жупанијским судом подигло је оптужницу против 47-годишњака, којег терети да је као запослени у једној установи у Карловачкој жупанији до новембра 2024. годину дана силовао три штићенице те установе.

Тужилаштво је у оптужници предложило продужење мјера опреза које су 47-годишњаку одређене због постојања опасности од понављања кривичног дјела, пише 24сата.

пуцњава у Вишњичкој бањи

Србија

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

Прошле године у децембру, када је осумњичени ухапшен, карловачко тужилаштво је саопштило да га је испитало и да је од суда затражило одређивање истражног затвора због опасности од утицаја на свједоке и могућности понављања кривичног дјела, али је судија истраге одбио приједлог и одредио мјере опреза.

Подијели:

Тагови:

Силовање

štićenica

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Република Српска

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

1 ч

8
Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

Свијет

Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

1 ч

0
Мароко протести сукоби

Свијет

Крвопролиће на улицама Марока, има мртвих: Демонстранти покушали упасти у полицијску станицу

1 ч

0
Синагога Манчестер напад

Свијет

Велика Британија: Ухапшене двије особе због терористичког напада на синагогу

1 ч

0

Више из рубрике

Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

Регион

Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

3 ч

0
Школа, учионица

Регион

Родитељи на ногама: Дјецу више нећемо слати у школу

5 ч

0
Бура невријеме

Регион

Бура направила хаос на Јадрану, бродови не могу да пристану

6 ч

0
Невријеме бура море

Регион

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

18

58

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

18

57

Централне вијести, 02.10.2025.

18

51

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

18

44

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner