Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу након истраге пред карловачким Жупанијским судом подигло је оптужницу против 47-годишњака, којег терети да је као запослени у једној установи у Карловачкој жупанији до новембра 2024. годину дана силовао три штићенице те установе.
Тужилаштво је у оптужници предложило продужење мјера опреза које су 47-годишњаку одређене због постојања опасности од понављања кривичног дјела, пише 24сата.
Прошле године у децембру, када је осумњичени ухапшен, карловачко тужилаштво је саопштило да га је испитало и да је од суда затражило одређивање истражног затвора због опасности од утицаја на свједоке и могућности понављања кривичног дјела, али је судија истраге одбио приједлог и одредио мјере опреза.
