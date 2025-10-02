Logo

Велика Британија: Ухапшене двије особе због терористичког напада на синагогу

СРНА

02.10.2025

17:10

Фото: Pexels/Peter Byrne

Британска полиција је напад код синагоге у Манчестеру оквалификовала као терористички и ухапсила два лица.

Национални шеф полицијске службе за борбу против тероризма Лоренс Тејлор рекао је да је идентитет нападача познат полицији, али да неће бити откривен ради даље истраге.

Он је навео да су појачали патроле широм земље.

фсб

Свијет

ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу

Британска полиција потврдила је да је троје људи погинуло у овом нападу, укључујући нападача, који је убијен у сукобу са припадницима снага безбједности.

Напад се догодио када се мушкарац аутомобилом залетио у масу, а онда ножем напао људе испред синагоге у Манчестеру.

