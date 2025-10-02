Logo

Снимак земљотреса у Турској: Тресле се зграде, људи истрчали на улице

02.10.2025

14:45

Снимак земљотреса у Турској: Тресле се зграде, људи истрчали на улице
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали догодио се у близини Истанбула, саопштила је агенција за ублажавање катастрофа АФАД.

У саопштењу се наводи да је епицентар био у Мраморном мору, југозападно од Истанбула, пренио је Ројтерс.

Свијет

Јак земљотрес погодио Турску

Зграде у Истанбулу су се затресле, што је навело поједине људе да изађу на улицу.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.

Земљотрес

Turska

