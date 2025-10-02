Снимак земљотреса у Турској: Тресле се зграде, људи истрчали на улице

02.10.2025
14:45
Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали догодио се у близини Истанбула, саопштила је агенција за ублажавање катастрофа АФАД.
У саопштењу се наводи да је епицентар био у Мраморном мору, југозападно од Истанбула, пренио је Ројтерс.
Зграде у Истанбулу су се затресле, што је навело поједине људе да изађу на улицу.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.
Citizens in Istanbul take to the streets after magnitude 5 earthquake strikes Sea of Marmara at 2:55 p.m. pic.twitter.com/RxWt1O1qwb— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 2, 2025
