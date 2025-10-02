Logo

Ким Џонг Ун забранио повећање груди

Извор:

Б92

02.10.2025

14:14

Коментари:

1
Ким Џонг Ун забранио повећање груди
Фото: Tanjug/AP

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун наредио је хитну акцију против естетских операција увећања груди, оцијенивши их као “антисоцијалистичке”, преносе страни медији.

Министарство јавне безбједности у Пјонгјангу издало је хитне налоге за сузбијање “трулог капиталистичког” тренда силиконских имплантата, а они који буду ухваћени могли би се суочити с тешким казнама, укључујући и робију у радним логорима, преноси британски Метро.

Током љета, у централне дијелове земље, укључујући и Пјонгјанг, послати су “ударни тимови” – агенти у цивилу који су трагали за илегалним пластичним хирурзима и женама са видно увећаним грудима, пише јужнокорејски портал Дејли НК, позивајући се на изворе из саме Сјеверне Кореје.

Жене за које се сумња да су имале естетске захвате могу бити подвргнуте физичким прегледима од стране власти, наводи се у истом извјештају.

“Жене или приватни љекари који буду ухваћени могу бити кривично гоњени због антисоцијалистичког дјеловања, што укључује и слање у радне логоре”, рекао је неименовани извор за медије.

Клима

Савјети

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

Сјевернокорејска власт тврди да је пораст интересовања за операције груди, корекције очних капака и тетоваже обрва резултат ширења “буржоаске идеологије” међу женама у двадесетим и тридесетим годинама.

У септембру, један приватни љекар и двије младе жене које су се подвргле операцијама изведени су пред јавни суд, гдје су сатима стајали погнутих глава док их је тужилац оштро критиковао, преноси Метро.

“Жене које живе у социјалистичком систему покварене су буржоаским обичајима и починиле су трула капиталистичка дјела”, рекао је тада неименовани тужилац.

На суђењу је откривено да су поменуте двије жене биле физички прегледане од стране државних службеника.

Као доказни материјал приказани су заплијењени силикони, медицински инструменти и већа количина готовине, које је заплијенила безбједносна служба из провинције Сјеверни Хвангхе.

razbojnici Gradiska 2

Хроника

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

Ово није први пут да се Сјевернокорејци суочавају са “опасностима буржоаске културе”.

Раније ове године, неколико војника које је режим послао на руски фронт наводно су доживјели “културолошки шок” чим су први пут имали приступ интернету – и одмах се навукли на порнографију, преноси Б92.

Подијели:

Таг:

Ким Џонг Ун

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

Савјети

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

2 ч

0
Цијена злата сваким даном све већа

Економија

Цијена злата сваким даном све већа

2 ч

0
Порто - Црвена звезда: Овако је Марко Арнаутовић најавио меч

Фудбал

Порто - Црвена звезда: Овако је Марко Арнаутовић најавио меч

2 ч

0
Кисели купус

Здравље

Доктори упозорили: Не једите кисели купус ако болујете од ових болести

2 ч

0

Више из рубрике

Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

Свијет

Медији: Покушај атентата на Асада у Москви

2 ч

0
Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Свијет

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

2 ч

0
Синагога Манчестер напад

Свијет

Има мртвих у нападу на синагогу, нападач убијен

3 ч

0
Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

Свијет

Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner