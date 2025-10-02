Ким Џонг Ун забранио повећање груди

Извор:
Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун наредио је хитну акцију против естетских операција увећања груди, оцијенивши их као “антисоцијалистичке”, преносе страни медији.
Министарство јавне безбједности у Пјонгјангу издало је хитне налоге за сузбијање “трулог капиталистичког” тренда силиконских имплантата, а они који буду ухваћени могли би се суочити с тешким казнама, укључујући и робију у радним логорима, преноси британски Метро.
Током љета, у централне дијелове земље, укључујући и Пјонгјанг, послати су “ударни тимови” – агенти у цивилу који су трагали за илегалним пластичним хирурзима и женама са видно увећаним грудима, пише јужнокорејски портал Дејли НК, позивајући се на изворе из саме Сјеверне Кореје.
Жене за које се сумња да су имале естетске захвате могу бити подвргнуте физичким прегледима од стране власти, наводи се у истом извјештају.
“Жене или приватни љекари који буду ухваћени могу бити кривично гоњени због антисоцијалистичког дјеловања, што укључује и слање у радне логоре”, рекао је неименовани извор за медије.
Сјевернокорејска власт тврди да је пораст интересовања за операције груди, корекције очних капака и тетоваже обрва резултат ширења “буржоаске идеологије” међу женама у двадесетим и тридесетим годинама.
У септембру, један приватни љекар и двије младе жене које су се подвргле операцијама изведени су пред јавни суд, гдје су сатима стајали погнутих глава док их је тужилац оштро критиковао, преноси Метро.
“Жене које живе у социјалистичком систему покварене су буржоаским обичајима и починиле су трула капиталистичка дјела”, рекао је тада неименовани тужилац.
На суђењу је откривено да су поменуте двије жене биле физички прегледане од стране државних службеника.
Као доказни материјал приказани су заплијењени силикони, медицински инструменти и већа количина готовине, које је заплијенила безбједносна служба из провинције Сјеверни Хвангхе.
Ово није први пут да се Сјевернокорејци суочавају са “опасностима буржоаске културе”.
Раније ове године, неколико војника које је режим послао на руски фронт наводно су доживјели “културолошки шок” чим су први пут имали приступ интернету – и одмах се навукли на порнографију, преноси Б92.
