Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

Огњен Матавуљ

02.10.2025

13:59

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Ахмеда Џанановића (56) из Санског Моста, његовог сина Алмина Џанановића (30) из Њемачке и Наима Талића (55) из Јајца због бруталног разбојништво над Х.Б. у Градишци, коме су упали у кућу и отели 20.000 долара и ”фолскваген турана”.

Разбојништво се догодило 2. априла ове године у Улици Јеванђеоској у Градишици, а осумњичени су кроз неколико сати идентификовани и ухапшени.

У оптужници се наводи да су оптужени по претходном договору ”голфом” дошли до куће Х.Б. Алмин је остао у ауту да обезбјеђује улаз у кућу, док су Ахмед, који је био маскиран качкетом и марамом, и Телић насилно отворили врата куће.

”Ахмед је Х.Б. ударио у главу, од чега је он пао на под. Затим га је ударио металном шиком, коју је нашао у кући, ударио по нози и запријетио да ће га убити ако устане. За то вријеме Талић је у кући пронашао торбицу у којој се налазило 20.000 америчких долара и пасош”, наводи се оптужници.

Разбојништво Градишка

Хроника

Ухапшене три особе због бруталног разбојништва у Градишци!

Талић је с торбицом сјео у ”голф” и заједно са Алмином је побјегао. Након што је оштећеног ставио под контролу Ахмед је испретурао ствари по кући, те украо мобилни телефон ”самсунг С23” и непознати мобител, док је са стола узео кључеве од ”турана” жртве и с њим се одвезао до улице Светозара Марковића, гдје су га чекали саучесници. Ту је оставио ”турана” и кључљеве, након чега су побјегли.

