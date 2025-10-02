Словенац ухапшен због крађе алкохола у Источном Сарајеву

02.10.2025
11:03
Коментари:0
Држављанин Словеније чији су иницијали Е. Р. ухапшен је због сумње да је из тржног центра на подручју Источне Илиџе украо одређену количину алкохолног пића.
Крађа је пријављена јуче, а код ухапшеног лица су пронађени и одузети украдени артикли, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, а након документовања предмета против осумњиченог ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу крађа.
