Словенац ухапшен због крађе алкохола у Источном Сарајеву

02.10.2025

11:03

Илустрација
Фото: АТВ

Држављанин Словеније чији су иницијали Е. Р. ухапшен је због сумње да је из тржног центра на подручју Источне Илиџе украо одређену количину алкохолног пића.

Крађа је пријављена јуче, а код ухапшеног лица су пронађени и одузети украдени артикли, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

Богдан Вајукић

Хроника

Убио старца и тијело бацио у бунар, Вајукићу 11 година затвора

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, а након документовања предмета против осумњиченог ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу крађа.

