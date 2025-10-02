Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

Извор:
02.10.2025
Пјевач Роби Вилијамс шокирао је јавност признајући да му је дијагностикован Туретов синдром, још један у низу неуролошких поремећаја са којима се бори.
Роби Вилијамс, један од најпознатијих британских музичара, открио је да поред АДХЂа и посттрауматског стресног поремећаја сада има још једну дијагнозу, Туретов синдром.
"Управо сам шватио да имам Туретов синдром, али се не манифестује на ван. Тикови су ми наметљиви, углавном унутрашњи, и мисли су толико интензивне да их не могу контролисати у јавности, посебно на концертима. Тикови ме разарају изнутра", испричао је пјевач у интимном разговору за поткаст "I am ADHD" No, you're not".
Вилијамс је признао и да му концерти на распродатим стадионима никада нису били утјеха.
"Помислили бисте да би стадион пун људи који вам исказују љубав дјеловао као дистракција, али то није тако. Што год да је у мени, то не може схватити", рекао је искрено.
Подсјетимо, Вилијамс се раније суочавао с озбиљним зависностима од алкохола и дрога, а говорио је и о проблемима са анксиозношћу.
Недавно је прошао тестирање на аутизам, иако је резултат био негативан, љекари су му указали на постојање "аутистичних особина", попут анксиозности и несигурности при напуштању кревета.
Ова нова исповијест поново је уздрмала његове обожаваоце, који са забринутошћу прате здравствену борбу пјевача, али и диве његовој искрености да јавно говори о стигматизованим поремећајима.
