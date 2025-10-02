Logo

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Извор:

Крстарица

02.10.2025

10:35

Коментари:

0
Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен
Фото: Pixabay

Можда звучи необично, али љути зачин попут чилија може играти важну улогу у вашем врту с доласком хладнијих дана, нарочито за оне који брину о птицама.

Птице током зиме често остају без хране и ослањају се на људску помоћ како би преживјеле. Прах чилија може помоћи да заштитите храну коју остављате птицама и спријечите друге животиње да је украду и поједу.

ERLING-HALAND-190925

Фудбал

Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро

Због масовног опадања броја инсеката – чак 80% мање у посљедњих 20 година због губитка станишта и климатских промјена – птице имају далеко мање извора хране, што их доводи у опасност од глади.

Главни проблем код остављања хране за птице јесте тај што друге животиње, попут вјеверица и лисица, покушавају да је украду.

Ту долази чили у праху. У смјесу сјеменки, кикирикија и воћа, или чак у хљебне мрвице, додајте мало чилија.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Ухапшена двојица Бањалучана: Пијани учествовали у удесима

Занимљиво је да чили у праху уопште не смета птицама, док га вјеверице и лисице избјегавају, чиме осигуравате да храна остане искључиво за птице.

Подијели:

Тагови:

bašta

Јесен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Наука и технологија

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

31 мин

0
Сандра Божић

Србија

Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу

33 мин

0
Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

Здравље

Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

39 мин

0
Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''

Република Српска

Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''

44 мин

2

Више из рубрике

Хљеб

Савјети

Овај хљеб се сматра најздравијим: Дијететичари га препоручују

2 ч

0
Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

Савјети

Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

4 ч

0
Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

Савјети

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

12 ч

0
Слушалице телефон

Савјети

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

10

35

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner