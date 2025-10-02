Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Извор:
Крстарица
02.10.2025
10:35
Коментари:0
Можда звучи необично, али љути зачин попут чилија може играти важну улогу у вашем врту с доласком хладнијих дана, нарочито за оне који брину о птицама.
Птице током зиме често остају без хране и ослањају се на људску помоћ како би преживјеле. Прах чилија може помоћи да заштитите храну коју остављате птицама и спријечите друге животиње да је украду и поједу.
Фудбал
Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро
Због масовног опадања броја инсеката – чак 80% мање у посљедњих 20 година због губитка станишта и климатских промјена – птице имају далеко мање извора хране, што их доводи у опасност од глади.
Главни проблем код остављања хране за птице јесте тај што друге животиње, попут вјеверица и лисица, покушавају да је украду.
Ту долази чили у праху. У смјесу сјеменки, кикирикија и воћа, или чак у хљебне мрвице, додајте мало чилија.
Хроника
Ухапшена двојица Бањалучана: Пијани учествовали у удесима
Занимљиво је да чили у праху уопште не смета птицама, док га вјеверице и лисице избјегавају, чиме осигуравате да храна остане искључиво за птице.
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
12 ч0
Савјети
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
47
10
46
10
41
10
35
Тренутно на програму