Logo

Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''

Извор:

РТРС

02.10.2025

10:09

Коментари:

2
Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''
Фото: РТРС

На завршном дану Годишњег састанка Валдај клуба у Сочију, почела је Отворена сесија, којој присуствује и предсједник Милорад Додик.

Сесији присуствује и Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

На сесији је, између осталог, речено да увод у нову еру глобалне политике, коју карактерише "полицентрични" поредак са мноштвом моћних актера, захтијева стратешко избјегавање ризика и агилно искоришћавање новонасталих прилика ради одржавања стабилности појединих држава и цијелог међународног система.

Та порука је централна тема отворене расправе на завршном дану 22. Годишње сједнице Валдај дискусионог клуба, гдје учесници сумирају кључне дебате одржане претходних дана.

Валдај дискусиони клуб је угледни међународни форум који окупља водеће свјетске стручњаке за међународне односе, политологе, економисте и новинаре ради расправе о кључним глобалним питањима.

Годишња сједница један је од најзначајнијих догађаја у клубу, који традиционално привлачи велику медијску пажњу због своје аналитичке дубине и утицаја на глобални јавни дискурс.

Пренос Отворене сесије у Сочију гледајте ОВДЈЕ.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

Република Српска

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

1 ч

0
Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

Република Српска

Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

1 ч

0
Милорад Додик у Сочију, Валдај

Република Српска

Додик на састанку међународног клуба "Валдај"

1 ч

0
Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

Република Српска

Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

3 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner