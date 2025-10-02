Додик на састанку Међународног клуба ''Валдај''

Извор:
На завршном дану Годишњег састанка Валдај клуба у Сочију, почела је Отворена сесија, којој присуствује и предсједник Милорад Додик.
Сесији присуствује и Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
На сесији је, између осталог, речено да увод у нову еру глобалне политике, коју карактерише "полицентрични" поредак са мноштвом моћних актера, захтијева стратешко избјегавање ризика и агилно искоришћавање новонасталих прилика ради одржавања стабилности појединих држава и цијелог међународног система.
Та порука је централна тема отворене расправе на завршном дану 22. Годишње сједнице Валдај дискусионог клуба, гдје учесници сумирају кључне дебате одржане претходних дана.
Валдај дискусиони клуб је угледни међународни форум који окупља водеће свјетске стручњаке за међународне односе, политологе, економисте и новинаре ради расправе о кључним глобалним питањима.
Годишња сједница један је од најзначајнијих догађаја у клубу, који традиционално привлачи велику медијску пажњу због своје аналитичке дубине и утицаја на глобални јавни дискурс.
