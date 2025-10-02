Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

02.10.2025
Кристијан Шмит ће отићи из БиХ и све оно што је урадио биће избрисано, док ће Милорад Додик и Синиша Каран остати, а Република Српска ће бити све јача и слободнија, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Нећете се ријешити Додика. Долази милион Додика који ће показати да ће Република Српска бити све јача и јача и слободнија ", истакао је Ковачевић.
Навео је да је опозиција из Републике Српске дио завјере како би се створио институционални хаос у Српској, а чији је крајњи циљ даљи напад на институције Републике Српске.
"Ријеч је о завјери да се створи институционални хаос да изађу сами на изборе, гдје би мањинском вољом и подршком Бошњака избрали некога кога ће прогласити предсједником Републике Српске и ко ће даље кренути у напад на остале институције", рекао је Ковачевић.
Он је указао да политичке странке из Сарајева отворено дају подршку опозиционом кандидату, те истакао да је ријеч о уиграној тактици да се на чело Републике Српске доведе неко ко није израз већинске воље грађана Републике Српске.
"Али, узалуд вам труд свирачи", рекао је Ковачевић.
Подсјетио је да је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић на посљедњим изборима добио 1,5 одсто, СДС једва око 10 одсто, док је СНСД са коалиционим партнерима освојио 65 одсто.
- У Републици Српској постоји СНСД који добије 300.000 гласова и постоје све странке опозиције које не могу да добију 100.000 гласова - рекао је Ковачевић.
Он је навео да нико од првака СДС-а није смио да стане на црту оног тренутка када су сазнали да ће СНСД да се кандидује на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
"Онда су нашли зеца који је спреман да истрчи ту губитничку битку за Кристијана Шмита", рекао је Ковачевић за БХТ.
Указао је да је народни посланик СДС-а Недељко Гламочак на прошлим изборима за 1.000 гласова престигао Бранка Бланушу, те ушао у Народну скупштину.
"Блануша је пао са трећег на не знам које мјесто на листи и онда га је СДС кандидовао за предсједника Републике Српске", рекао је Ковачевић.
Он је навео да је потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић, умјесто сарадње са институцијама Српске, изабрао да буде у сукобу са њима како би себи обезбиједио нови мандат.
Ковачевић је рекао да потпредсједници Републике Српске имају исти статус, те да по Уставу немају овлаштења, осим у случају када им да предсједник Српске.
