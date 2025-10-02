Logo

Додик са Путином у Сочију

02.10.2025

07:13

Додик са Путином у Сочију

Предсједник Милорад Додик требало би данас у Сочију да се састане са предсједником Русије Владимиром Путином.

Путин ће бити главни говорник на 22. састанку Међународног дискусионог клуба "Валдај".

Свијет

Ухапшен осумњичени за покушај убиства мушкарца из БиХ

Предсједник Додик је за РТРС изјавио да Република Српска остаје трајни пут и неприкосновени политички циљ СНСД-а, те да ће избори бити не само политичко надметање, већ и референдум на којем ће народ рећи велико "не" наметнутим одлукама Кристијана Шмита и покушајима слабљења Српске.

Како би се Српска очувала и заштитила своје интересе, подсјећа да је био да се Српска супротстави оркестрираном нападу из Сарајева јединством власти и опозиције, али да је то изостало.

Милорад Додик

Владимир Путин

