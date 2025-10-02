Додик са Путином у Сочију

02.10.2025
07:13
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик требало би данас у Сочију да се састане са предсједником Русије Владимиром Путином.
Путин ће бити главни говорник на 22. састанку Међународног дискусионог клуба "Валдај".
Предсједник Додик је за РТРС изјавио да Република Српска остаје трајни пут и неприкосновени политички циљ СНСД-а, те да ће избори бити не само политичко надметање, већ и референдум на којем ће народ рећи велико "не" наметнутим одлукама Кристијана Шмита и покушајима слабљења Српске.
Како би се Српска очувала и заштитила своје интересе, подсјећа да је био да се Српска супротстави оркестрираном нападу из Сарајева јединством власти и опозиције, али да је то изостало.
