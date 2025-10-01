Стевандић: Вјера и јединство водиће Српску до нових побједа

Извор:
СРНА
01.10.2025
19:44
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да ће вјера и јединство водити Републику Српску до нових побједа.
Стевандић, који је у Каоцима код Српца присуствовао промоцији монографије и стрипа "Теодор Тешо Петковић-Буна подмотајичког краја 1875", истакао је да ово мало село његује традицију и бори се за правду, кроз лик и дјело историјске личности, попа Теше.
Стевандић је истакао да се Српска и данас бори за уједињење и ослобођење, док вриједности породице, вјере и Цркве нису промијењене стотинама година.
"Одољели смо свим изазовима и успјели да изађемо као побједници и надамо се да ће нас и данас та вјера, ослобођење и уједињење одржати и водити до нових побједа", навео је Стевандић на поромоцији.
Он је рекао да се вриједности попа Теше препознају и по томе што овом скупу вечерас присуствују и гости из Русије.
"Вјерујемо у идентичне вриједности које су националне, породичне и никога не угрожавају, никога не мрзимо, али своје волимо и поштујемо", поручио је Стевандић.
Промоцији су присуствовали и руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов и Његово преосвештенство епископ марчански Сава.
Прије промоције Стевандић је присуствовао вечерњој служби у Храму Свете Марије Магдалине у Каоцима.
Покровитељи догађаја су Министарство просвјете и културе и Народна скупштина Републике Српске.
Књига и стрип баве се историјским догађајима из 1875. године и животом значајног историјског лица, Теодора Теше Петковића.
