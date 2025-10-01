Додик: Гдје почиње ФБиХ, почиње мржња према српском имену и вјери

Извор:
СРНА
01.10.2025
18:59
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да пријетње свештенству Српске православне цркве у Тузли нису само напад на вјеру, већ напад на само постојање српског народа у тренуцима када једва опстаје у ФБиХ.
"Годинама гледамо исти образац - ћутање власти у Сарајеву на антисрпске наративе, толерисање говора мржње према Србима и покушаје да се избрише српско присуство. То је политика која траје деценијама и која би, да нема Републике Српске, већ одавно однијела све што је српско на овим просторима", навео је Додик.
Он је указао да управо зато Република Српска мора бити јака и одлучна.
"Република Српска је гарант да Срби неће нестати, да нико неће моћи да их претвори у грађане другог реда и да ће свака рука која пријети наићи на границу коју народ Српске чува", истакао је Додик.
Он је навео да су у Републици Српској гарантовани мир, стабилност и поштовање за све њене грађане, што није случај у ФБиХ.
Друштво
Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца
"Очекујем и позивам све Србе да и даље поштују и штите све богомоље у БиХ. Гдје почиње Федерација, почиње мржња према српском имену и вјери", написао је Додик на "Иксу".
Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви /СПЦ/, истичући да нису добродошли у тај град, те поручио да ће православни свештеник бити преобраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звијездом.
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије упозорио је да ово није изоловани инцидент, већ је извјесно вријеме дио континуираног процеса напада на православну заједницу у ФБиХ.
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч1
Свијет
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч2
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
06
22
04
21
57
21
55
21
47
Тренутно на програму