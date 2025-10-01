Logo

Додик: Гдје почиње ФБиХ, почиње мржња према српском имену и вјери

Извор:

СРНА

01.10.2025

18:59

Коментари:

1
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да пријетње свештенству Српске православне цркве у Тузли нису само напад на вјеру, већ напад на само постојање српског народа у тренуцима када једва опстаје у ФБиХ.

"Годинама гледамо исти образац - ћутање власти у Сарајеву на антисрпске наративе, толерисање говора мржње према Србима и покушаје да се избрише српско присуство. То је политика која траје деценијама и која би, да нема Републике Српске, већ одавно однијела све што је српско на овим просторима", навео је Додик.

Он је указао да управо зато Република Српска мора бити јака и одлучна.

"Република Српска је гарант да Срби неће нестати, да нико неће моћи да их претвори у грађане другог реда и да ће свака рука која пријети наићи на границу коју народ Српске чува", истакао је Додик.

Он је навео да су у Републици Српској гарантовани мир, стабилност и поштовање за све њене грађане, што није случај у ФБиХ.

Друштво

Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

"Очекујем и позивам све Србе да и даље поштују и штите све богомоље у БиХ. Гдје почиње Федерација, почиње мржња према српском имену и вјери", написао је Додик на "Иксу".

Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви /СПЦ/, истичући да нису добродошли у тај град, те поручио да ће православни свештеник бити преобраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звијездом.

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије упозорио је да ово није изоловани инцидент, већ је извјесно вријеме дио континуираног процеса напада на православну заједницу у ФБиХ.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (1)
