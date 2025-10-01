Logo

Начелник Пала напустио Демос

СРНА

01.10.2025

17:42

Начелник општине Пале Дејан Којић данас је поднио оставку на све функције у Демократском савезу (ДЕМОС).

Он је Срни рекао да ће, заједно са Драшком Станивуковићем и Игором Радојичићем, учествовати у оснивању новог политичког покрета.

"Нема тајне да ћу се придружити покрету Драшка Станивуковића који би требао да буде формиран у октобру", додао је Којић.

Радојичић-Станивуковић

Република Српска

АТВ у посједу документа: Ко ће попунити 15 мјеста у предсједништву новог покрета?

Он је рекао да се претходно састао са предсједником Демос-а Недељком Чубриловићем, са којим је разговарао о одласку из странке, захвалио му за досадашње повјерење и коректан однос, те му изнио своје даље планове.

Којић је, уз подршку опозиционих партија, изабран за начелника општине Пале на прошлим локалним изборима.

Нови политички субјект под називом Покрет за Српску чиниће Драшко Станивуковић са дијелом ПДП-а, покрет "Својим путем" Игора Радојичића и Дејан Којић, преноси Срна.

Dejan Kojić

demos

Pale

Коментари (1)
