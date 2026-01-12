Logo
Large banner

Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

Извор:

Телеграф

12.01.2026

07:12

Коментари:

0
Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав
Фото: ATV

Православни вјерници данас славе празник посвећен Светој мученици Анисији која је позната по томе што је, иако је рођена у Солуну у породици угледних и богатих хришћана, рано остала сироче, распородала сву имовину и ријешила да живи искључиво од свог рада.

Потпуно се предала молитви и строгом посту. Предање каже да је јако мало спавала и да је говорила како је "опасно спавати када непријатељ бди".

Како је тада цар Максимијан издао проглас према коме свако може да убије особу за коју посумња да је хришћанин, без суда и осуде.

Једног дана крете она у цркву и налете на војника, који је покушао да јој се дрско удвара, на шта се Анисија прекрстила и, како он није хтио да одустане, пљунула га у лице.

Војника је ово толико наљутило да је одмах мачем пробо дјевојку и Анисија је одмах умрла.

С обзиром на то да је страдала јако млада, сматра се заштитницом невиних и смјерних дјевојака.

Зато би ваљало данас да се све дјевојке које желе живот испуњен срећом и љубављу, да се искрено и дубоко помоле Светој мученици Анисији.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

svetac

Црква

vjera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Свијет

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

2 ч

0
Лед

Друштво

На снази наранџасто упозорење: И јутрос "дебео" минус!

2 ч

0
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

Свијет

Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

2 ч

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Свијет

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

11 ч

0

Више из рубрике

Лед

Друштво

На снази наранџасто упозорење: И јутрос "дебео" минус!

2 ч

0
Ђого: Церић покушава да извуче из боце злодух мајоризације

Друштво

Ђого: Церић покушава да извуче из боце злодух мајоризације

11 ч

0
На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

Друштво

На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

12 ч

1
Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу

Друштво

Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner