Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

Православни вјерници данас славе празник посвећен Светој мученици Анисији која је позната по томе што је, иако је рођена у Солуну у породици угледних и богатих хришћана, рано остала сироче, распородала сву имовину и ријешила да живи искључиво од свог рада.
Потпуно се предала молитви и строгом посту. Предање каже да је јако мало спавала и да је говорила како је "опасно спавати када непријатељ бди".
Како је тада цар Максимијан издао проглас према коме свако може да убије особу за коју посумња да је хришћанин, без суда и осуде.
Једног дана крете она у цркву и налете на војника, који је покушао да јој се дрско удвара, на шта се Анисија прекрстила и, како он није хтио да одустане, пљунула га у лице.
Војника је ово толико наљутило да је одмах мачем пробо дјевојку и Анисија је одмах умрла.
С обзиром на то да је страдала јако млада, сматра се заштитницом невиних и смјерних дјевојака.
Зато би ваљало данас да се све дјевојке које желе живот испуњен срећом и љубављу, да се искрено и дубоко помоле Светој мученици Анисији.
