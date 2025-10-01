Logo

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

01.10.2025

18:54

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година
Фото: pexels/ David McEachan

Мала звиждаљка направљена од кравље кости можда је била алат који су користили древни египатски стражари за одржавање реда међу радницима који су градили краљевске гробнице.

Необичан артефакт, стар око 3.300 година, откривен је у каменом селу Ахетатен, радничком насељу из Осамнаесте династије, које се налази у непосредној близини краљевског гробља, преноси Science Alert .

Детаљна анализа је потврдила не само да је предмет могао да функционише као звиждаљка, већ и да је мало вјероватно да је имао било какву другу намјену.

Комуникација или управљање псима

Тим који предводи археологиња Мишел Ленгли са Универзитета Грифит у Аустралији сматра да је највероватнија употреба звиждука била за комуникацију унутар насеља или за контролу радних паса који су пратили стражаре у патролама.

Небојша Чубриловић

Хроника

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

„Пронађен у Каменом Селу, периферном насељу радничке класе, овај предмет одговара идеји да је ова заједница била строго контролисана због близине краљевског гробља и вјероватне повезаности са радом на краљевским гробницама“, рекли су истраживачи у свом раду. „Значајно је да је овај предмет први такав предмет који је идентификован у династичком контексту и показује потенцијалне увиде који чекају интензивно испитивање египатских технологија костију.“

Неугледан, али функционалан предмет

Сама кост је прилично неупадљива - то је прва фаланга младог говеда, дугачка само 6,3 центиметра. Кост није кувана нити обрађена, са изузетком једне рупе која је прецизно избушена кроз њу. Микроскопска анализа је потврдила да је рупа направљена намјерно, откривајући жлијебове од процеса бушења.

Истраживачи су систематски искључивали друге могуће употребе као што су играчка, украс, амајлија, посуда или дршка. Предмет је био превише једноставан да би био декоративан, непрактичан као посуда и није показивао знаке хабања карактеристичне за дршку.

Реконструкција звука

Да би тестирали своју теорију, научници су направили реплику звиждаљке користећи свјежу крављу кост. „Током тестирања, произведен је висок звук, а вјежбањем је овај тон могао достићи значајну јачину“, написали су. Продорни звук је чинио мало вјероватним да је коришћена за лов, јер ловачке звиждаљке обично имитирају зове птица грабљивица.

Умјесто тога, артефакти пронађени у близини указују на војно присуство и строго контролисан приступ краљевским гробницама. Стога се чини могућим да је звиждаљка коришћена на сличан начин као што је данас користе припадници обезбјеђења.

„Ово истраживање такође истиче вриједност разматрања онога што изгледа као најобичнији предмети међу богатством бриљантне и блиставе материјалне културе“, закључују истраживачи, наглашавајући да чак и најједноставнији предмети могу пружити значајан увид у египатску прошлост.

