Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

Руски тенкови “јежеви”, који су привукли пажњу и изазвали подсмијех украјинске војске, захваљујући импровизованом оклопу који личи на бодље јежа успијевају врло успјешно да се одбране од напада дронова. Наравно, то није 100-одстотна заштита, али свакако отежава намјеру противничке војске да га уништи.
Стручњаци истичу да је мана ових тенкова њихов “ружан” изглед, али да то не значи да нису ефикасни. Они уништавају десетине украјинских дронова док чисти мине и иде ка украјинској страни фронта.
T-72B3 tank with the "Hedgehog" protection system from the 20th Guards Combined Arms Army of the Western Military District suppresses the firing points of the Ukrainian Nazis,looks amazing. pic.twitter.com/Zznm6FIq2B— Bernadette 🏴🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) October 19, 2025
Иако су се Украјинци у почетку ругали руским иновацијама, сада су се и они одлучили на овакве импровизације. Наиме, Руси су на тенкове поставили на стотине 'длака', односно металних нити, које имају циљ да задрже дрон са експлозивом што даље од тенка како га не би оштетио.
“Сада и руске и украјинске снаге модификују своје тенкове у такозване јежеве”, примијетио је про-украјински Тим за обавјештавање о сукобима (Conflict Intelligence Team). Један украјински механичар на снимку који је недавно објављен апеловао је на донације јер се овом методом 'остварује напредак'. Како пише Евромајдан прес, механичари размотавају кабл у појединачне металне нити и варе сноп од око 100 нити на кавез тенка против дронова. Тако се на једном 'јежу' налази 900 снопова за укупно 90.000 'металних длака' како их називају. Свака та 'длака' може детонирати дрон прије него што удари у труп тенка, преноси Вечерњи.хр.
Reality of Drone Wars in Ukraine:— ((Hurkle Durkling)) 🇺🇸🎗️🇮🇱 🤟 (@durklinghurkle) November 3, 2025
The Russian "Tank-Hedgehog". pic.twitter.com/RP0AjnEZMw
То може и нашкодити тенку, јер сва та додатна тежина може брзо уништити мјењач возила. Тенкови су склонији и томе да се заглаве на мекшем терену приликом покушаја преласка ријека и потока.
Ипак, стручњаци сматра да је више предности оваквог начина заштите тенкова него мана.
The process of manufacturing the "Hedgehog" protection system for the T-80BV tank of the 5th Separate Guards Tank Brigade of the "Vostok" troop group in Dnipropetrovsk direction. pic.twitter.com/RlxQh475JA— Bernadette 🏴🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) November 9, 2025
Евромајдан наводи да су украјинске снаге упркос заштити успјеле да онеспособе чак и најтеже оклопљене руске тенкове. Ипак, то их је коштало мноштва драгоцјених ФПВ дронова. Један тешко оклопљени руски тенк-корњача, који је имао додатни метални оклоп или надстрешницу, одбио је око 25 украјинских мина и дронова прије него што га је дрон коначно онеспособио током напада према граду Сиверск у источној Украјини крајем прошлог мјесеца.
