Logo
Large banner

Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали

Извор:

Вечерњи.хр

11.11.2025

16:32

Коментари:

0
Украјинци се смијали руским “јежевима” па се покајали
Фото: X/Bernadette

Руски тенкови “јежеви”, који су привукли пажњу и изазвали подсмијех украјинске војске, захваљујући импровизованом оклопу који личи на бодље јежа успијевају врло успјешно да се одбране од напада дронова. Наравно, то није 100-одстотна заштита, али свакако отежава намјеру противничке војске да га уништи.

Стручњаци истичу да је мана ових тенкова њихов “ружан” изглед, али да то не значи да нису ефикасни. Они уништавају десетине украјинских дронова док чисти мине и иде ка украјинској страни фронта.

Иако су се Украјинци у почетку ругали руским иновацијама, сада су се и они одлучили на овакве импровизације. Наиме, Руси су на тенкове поставили на стотине 'длака', односно металних нити, које имају циљ да задрже дрон са експлозивом што даље од тенка како га не би оштетио.

“Сада и руске и украјинске снаге модификују своје тенкове у такозване јежеве”, примијетио је про-украјински Тим за обавјештавање о сукобима (Conflict Intelligence Team). Један украјински механичар на снимку који је недавно објављен апеловао је на донације јер се овом методом 'остварује напредак'. Како пише Евромајдан прес, механичари размотавају кабл у појединачне металне нити и варе сноп од око 100 нити на кавез тенка против дронова. Тако се на једном 'јежу' налази 900 снопова за укупно 90.000 'металних длака' како их називају. Свака та 'длака' може детонирати дрон прије него што удари у труп тенка, преноси Вечерњи.хр.

То може и нашкодити тенку, јер сва та додатна тежина може брзо уништити мјењач возила. Тенкови су склонији и томе да се заглаве на мекшем терену приликом покушаја преласка ријека и потока.

Ипак, стручњаци сматра да је више предности оваквог начина заштите тенкова него мана.

Евромајдан наводи да су украјинске снаге упркос заштити успјеле да онеспособе чак и најтеже оклопљене руске тенкове. Ипак, то их је коштало мноштва драгоцјених ФПВ дронова. Један тешко оклопљени руски тенк-корњача, који је имао додатни метални оклоп или надстрешницу, одбио је око 25 украјинских мина и дронова прије него што га је дрон коначно онеспособио током напада према граду Сиверск у источној Украјини крајем прошлог мјесеца.

Подијели:

Тагови:

tenk

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

Свијет

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

2 ч

0
Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Свијет

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

4 ч

0
Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Свијет

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија и даље разматра сврсисходност нуклеарних тестирања

7 ч

0

Више из рубрике

Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

Свијет

Гинеколог оптужен да је снимао жене током прегледа

2 ч

0
Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

Свијет

Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

2 ч

0
Расизам се враћа у британску политику

Свијет

Расизам се враћа у британску политику

2 ч

0
Шок у Њемачкој: Планирано убиство Олафа Шолца и Ангеле Меркел

Свијет

Шок у Њемачкој: Планирано убиство Олафа Шолца и Ангеле Меркел

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner