Шок у Њемачкој: Планирано убиство Олафа Шолца и Ангеле Меркел

Извор:

Ало

11.11.2025

14:55

Њемачка специјална полиција ухапсила је осумњиченог Мартина С. (49) због како се сумња вођења платформе за ликвидације на даркнету усмјерене на бивше канцелере Олафа Шолца и Ангелу Меркел.

Суочава се са оптужбама за тероризам.

Ратко Младић

Република Српска

Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника

Њемачка специјална полиција ухапсила је мушкарца у Дортмунду у понедељак увече због вођења платформе за ликвидације на даркнету усмјерене на истакнуте политичаре и нуђења криптовалута као награде, саопштили су њемачки тужиоци.

Осумњичени, Мартин С, наводно је водио анонимни форум "Политичка убиства" најмање од јуна и водио је листу са више од 20 мета, укључујући бивше канцелере Олафа Шолца и Ангелу Меркел, према ријечима тужилаца.

Савезне власти су га оптужиле за финансирање тероризма, подстицање на тешка насилна дјела против државе и ширење личних података на начин који угрожава безбједност државе.

Осумњичени има њемачко и пољско држављанство, саопштили су тужиоци.

Мартин С (49) је наводно тражио донације у криптовалутама за финансирање убица и објављивао упутства за прављење експлозива, према оптужници.

Полиција Црна Гора

Регион

Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

Мушкарац је такође осумњичен да има везе са крајње десничарским покретом Рајхсбургер, јавила је њемачка државна телевизија АРД, позивајући се на безбједносне изворе.

Осумњичени ће се у сриједу појавити пред истражним судијом, преноси "еуроњуз".

Тагови:

Olaf Šolc

Ангела Меркел

