Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Извор:
Агенције
11.11.2025
14:12
Коментари:0
Стравичан снимак долази из турског града Маниса, гдје је директор школе гурнуо низ степенице аутистично дијете.
Инцидент се десио у округу Тургутлу у Маниси, а директор школе који је гурнуо аутистичног ученика је ухапшен.
Канцеларија главног тужиоца у Тургутлуу покренула је истрагу поводом инцидента у којем је ученик петог разреда, аутистични дечак Б.У.У. (13), био гурнут од директора школе Б.Г. и пао низ степенице.
Кошарка
Кошаркаш се закуцао у зид - хитно превезен на интензивну
Сигурносни снимак са камера у школи приложен је као доказ у предмету.
Канцеларија гувернера округа Тургутлу саопштила је да је директор школе разријешен дужности након инцидента.
💢Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı — Bengü Türk (@benguturktv) November 11, 2025
💢Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.… pic.twitter.com/22IhFfhoum
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму