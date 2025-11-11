Logo
Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Извор:

Агенције

11.11.2025

14:12

Директор гурнуо дијете низ степенице
Стравичан снимак долази из турског града Маниса, гдје је директор школе гурнуо низ степенице аутистично дијете.

Инцидент се десио у округу Тургутлу у Маниси, а директор школе који је гурнуо аутистичног ученика је ухапшен.

Канцеларија главног тужиоца у Тургутлуу покренула је истрагу поводом инцидента у којем је ученик петог разреда, аутистични дечак Б.У.У. (13), био гурнут од директора школе Б.Г. и пао низ степенице.

Сигурносни снимак са камера у школи приложен је као доказ у предмету.

Канцеларија гувернера округа Тургутлу саопштила је да је директор школе разријешен дужности након инцидента.

