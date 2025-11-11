Logo
Процедура на аеродромима више није иста

Курир

11.11.2025

13:25

Avion
Ирска нискобуџетна авио-компанија Рајанер објавила је да ће од 12. новембра прихватати искључиво дигиталне бординг карте, чиме се укида могућност коришћења папирних карата за укрцавање.

Путници ће убудуће морати да се пријаве за лет преко интернета и генеришу своју карту у апликацији „myRyanair“, преноси данас Јуроњуз, додајући да папирне карте више неће бити признате при укрцавању.

Ова одлука изазвала је забринутост међу старијим путницима који можда немају паметне телефоне или нису вјешти у њиховом коришћењу. Питања се такође јављају у случају да се телефон испразни, буде украден или путник изгуби интернет везу.

Нова политика ступа на снагу у среду, 12. новембра, након што је првобитно планирана за 3. новембар, али је одложена због повећаног обима путовања током школског распуста у Великој Британији.

Синиша Каран

Из компаније наводе да се промјена уводи јер готово 80% путника већ користи дигиталне бординг карте.

Рајанер истиче да се овом одлуком придружује и другим индустријама, попут фестивала, концерата и спортских догађаја, које су успјешно прешле на дигиталне улазнице.

Кроз апликацију путници могу да наруче храну и пиће уз приоритетну услугу, прате статус лета у реалном времену, добијају обавјештења о гејтовима и кашњењима, као и да чувају путна документа на једном мјесту, пише Курир.

