Мјесец дана притвора осумњиченима за пљачку у Брчком

Основни суд у Брчком одредио је једномјесечни притвор двојици мушкараца из Доњег Жабара због сумње да су у саизвршилаштву починили кривично дјело крађа, саопштено је из Тужилаштва Брчко дистрикта.
Притвор је одређен лицима чији су иницијали П.С. /43/ и З.С. /30/ на приједлог Тужилаштва, а постоје околности које указују на опасност од бјекства, те нарочите околности које оправдавају бојазан да би осумњичени могли поновити кривично дјело.
За кривично дјело које им се ставља на терет прописана је казна затвора од најмање три године.
Према наводима истраге, осумњичени су 23. новембра из бензинске пумпе "Драгстес" Брчко, искористивши непажњу радника, из пулта узели 1.170 КМ пазара, откључали магацин пумпе и отуђили цигарете вриједности око 8.000 КМ.
Потом су се аутомобилом удаљили у правцу Лончара.
Истрага је показала да се ради о лицима која су вишеструки повратници у извршењу тешких крађа, разбојништава и других кривичних дјела на подручју Брчко дистрикта, Републике Српске и земаља региона, због чега су раније више пута осуђивани.
