Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Наоружани мушкарци у Малију убили су ТикТок инфлуенсерку која је објавила видео-записе подршке војсци те западноафричке нације, саопштиле су власти у понедјељак.
"Младу корисницу ТикТока Мариам Сисе отели су наоружани мушкарци у петак док је била на седмичној тржници у Ехелу", рекао је Јехиа Тандина, градоначелник Тимбуктуа, за "Associated Press".
Још су навели:
"Сљедећег дана, у сумрак, исти мушкарци вратили су је на Трг независности у Тонки и погубили је пред мноштвом људи", додали су.
Градоначелник Тонке у регији Тимбукту, Мамаду Конипо, потврдио је убиство, али је рекао да нема више информација.
Ниједна група није преузела одговорност за убиство, преноси "Индепендент".
