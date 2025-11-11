Logo
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

11.11.2025

12:48

Наоружани мушкарци у Малију убили су ТикТок инфлуенсерку која је објавила видео-записе подршке војсци те западноафричке нације, саопштиле су власти у понедјељак.

"Младу корисницу ТикТока Мариам Сисе отели су наоружани мушкарци у петак док је била на седмичној тржници у Ехелу", рекао је Јехиа Тандина, градоначелник Тимбуктуа, за "Associated Press".

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Још су навели:

"Сљедећег дана, у сумрак, исти мушкарци вратили су је на Трг независности у Тонки и погубили је пред мноштвом људи", додали су.

Градоначелник Тонке у регији Тимбукту, Мамаду Конипо, потврдио је убиство, али је рекао да нема више информација.

Новац

Друштво

Стиже помоћ од 100 КМ уз новембарску пензију за неке кориснике

Ниједна група није преузела одговорност за убиство, преноси "Индепендент".

