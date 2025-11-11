Чистачица позвонила на погрешна врата, па добила метак у главу

Извор:
Телеграф
11.11.2025
11:48
Коментари:0
Чистачица Марија Флоринда Риос Перез (32) убијена је у америчком граду Вајтстауну јер је позвонила на погрешна врата.
Жена поријеклом из Гватемале годинама је са мужем живјела у САД и обоје су радили у фирми која се бави чишћењем. Прошле сриједе ујутру, заједно су кренули на један од заказаних послова, али су нажалост позвонили на погрешна врата.
Сцена
Познат датум сахране оца Марије Шерифовић
Оно што се затим догодило је потпуно невјероватно. Станар куће није отворио врата, већ је умјесто тога повукао обарач. Кроз затворена врата, пуцао је Марији у главу.
Њен муж је стајао поред ње и гледао је како се срушила на под. Помоћ је нажалост стигла прекасно и Марија је умрла на трему куће.
"Само је жељела да поштено заради за себе и породицу и случајно је отишла на погрешна врата. Није требало да јој на такав начин одузме живот", рекао је њен брат у изјави за америчке медије.
Према полицији, њена смрт је грешка која се завршила трагично. Марија и њен муж су кренули на заказан посао, али су скренули у погрешну улицу. Инспектори тврде да није било никаквих знакова провале, а станар је наводно пуцао из страха.
Занимљивости
Шта значи ако стално сањате исту особу?
Власти разматрају да ли да подигну оптужницу против власника куће. Међутим, нападач још није ухапшен. Шерифова канцеларија је саопштила да истражује да ли мушкарац може да се позове на закон Индијане "Останите на свом мјесту", одредбу која дозвољава употребу силе ако се неко осјећа угрожено у свом дому.
Маријина породица је у шоку због њене смрти. Њено четворо дјеце, узраста између једне и 17 година, једва да знају шта се догодило. На платформи ГоФундМе покренута је кампања за прикупљање новчаних средстава за њену породицу.
Случајеви попут оног Марије Флоринде Риос Перез се стално дешавају у САД. Прије двије године, Ралф Јарл из Канзас Ситија је такође позвонио на погрешна врата. Шеснаестогодишњак је желио да покупи своју браћу и сестре, а власник куће је пуцао кроз врата, убивши тинејџера.
Друштво
Окупљање у част храброг Петра Шарића у Бањалуци
Исте године, Кејлин Гилис (20) из државе Њујорк је убијена. Млада жена је ушла у погрешан прилаз и упуцана је из сачмарице.
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
20
14
19
14
17
Тренутно на програму