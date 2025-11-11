Познат датум сахране оца Марије Шерифовић

Извор:
Бубњар Рајко Шерифовић, преминуо је јуче у Крагујевцу након кратке и тешке болести, а поводом његове смрти огласила се Марија Шерифовић, као и њен брат Данијел Павловић.
Рајко Шерифовић, биће сахрањен у сриједу 12. новембра на гробљу у Крагујевцу.
Од оца су се на друштвеним мрежама опростили и кћерка Марија, као и син Данијел.
"Нека ти Господ подари Рајска насеља. Браћо и сестре у Христу, помолите се за покој душе Маријиног и мог оца Рајка. Хвала свима", написао је Данијел, а затим се огласила и Марија:
"Мој отац. Моја омиљена бараба. Знам да Господ воли такве и да те чека неки рајски врт. Чувај нас тамо гдје си сада. Твој шампион", написала је Марија уз емотиконе сломљених срца.
Рајко Шерифовић је рођен у Крагујевцу, гдје је живио до посљедњег дана. Био је бубњар и волио је музику.
Оженио се Верицом Шерифовић 1982. године и из тог брака добио кћерку Марију. Њих двоје су се развели 2003. године, пише Српскаинфо.
