Logo
Large banner

Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

Извор:

Блиц

11.11.2025

10:49

Коментари:

0
Дарко Лазић у теретани
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Фолкер Дарко Лазић недавно је доживио саобраћајну несрећу приликом које је задобио повреде главе.

Он је након ушивања имао 15 копчи, а сада је показао ожиљак.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија и даље разматра сврсисходност нуклеарних тестирања

Дарко Лазић је подијелио снимак из теретане, а људи га у први мах у таквом издању нису препознали.

Он се ошишао на ћелаво, а показао је и велики ожиљак који му је остао на глави након несреће.

Каћа повриједила главу и ребра

Даркова супруга, Катарина Лазић, задобила је лакше повреде.

– Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због оне алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро – написала је она на Инстаграму.

“Пио сам алкохол прије несреће”

Дарко је признао да је конзумирао алкохол прије удеса.

Лијекови

Свијет

Банде у Британији праве лијекове за мршављење

– Нећу да кажем да нисам пио, попио сам, али на снимку сам сипао енергетско пиће да видим Каћину реакцију, да се нашалим са њом. Касније сам попио пар пића, не могу да кажем да нисам. Чекам да видим љекарски налаз, мислим и стојим иза тога да је 1.90 и нешто, то је двије флаше, то је немогуће. Нисам толико попио, попио сам пар пића – рекао је Дарко недавно.

Подијели:

Таг:

Дарко Лазић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

Свијет

Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

3 ч

0
Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

Хроника

Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

3 ч

0
Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест

Хроника

Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест

3 ч

0
Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

Хроника

Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

3 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Сцена

Преминуо легендарни глумац

6 ч

0
Погинуо познати српски ди-џеј

Сцена

Погинуо познати српски ди-џеј

7 ч

0
Тамара Грујић

Сцена

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

15 ч

0
Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Сцена

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

14

07

Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner