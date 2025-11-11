Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

Извор:
Блиц
11.11.2025
10:49
Фолкер Дарко Лазић недавно је доживио саобраћајну несрећу приликом које је задобио повреде главе.
Он је након ушивања имао 15 копчи, а сада је показао ожиљак.
Дарко Лазић је подијелио снимак из теретане, а људи га у први мах у таквом издању нису препознали.
Он се ошишао на ћелаво, а показао је и велики ожиљак који му је остао на глави након несреће.
Даркова супруга, Катарина Лазић, задобила је лакше повреде.
– Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због оне алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро – написала је она на Инстаграму.
Дарко је признао да је конзумирао алкохол прије удеса.
– Нећу да кажем да нисам пио, попио сам, али на снимку сам сипао енергетско пиће да видим Каћину реакцију, да се нашалим са њом. Касније сам попио пар пића, не могу да кажем да нисам. Чекам да видим љекарски налаз, мислим и стојим иза тога да је 1.90 и нешто, то је двије флаше, то је немогуће. Нисам толико попио, попио сам пар пића – рекао је Дарко недавно.
