Кремљ: Русија и даље разматра сврсисходност нуклеарних тестирања

Рад на утврђивању сврсисходности спровођења нуклеарних тестирања у Русији се наставља, за сада нема нових информација, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је истакао да до сада нису стигла никаква објашњења од америчких партнера у вези са спровођењем нуклеарних тестирања.
„Није било захтјева за разговоре. Још једном понављам да постоји могућност да се такви разговори организују максимално оперативно. Рад у том смислу се и даље наставља, за сада нема нових информација. До сада нису стигла никаква објашњења од америчких партнера“, одговорио је Песков, пише Спутњик.
