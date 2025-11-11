Logo
Кремљ: Русија и даље разматра сврсисходност нуклеарних тестирања

Извор:

Sputnjik

11.11.2025

10:39

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Рад на утврђивању сврсисходности спровођења нуклеарних тестирања у Русији се наставља, за сада нема нових информација, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је истакао да до сада нису стигла никаква објашњења од америчких партнера у вези са спровођењем нуклеарних тестирања.

„Није било захтјева за разговоре. Још једном понављам да постоји могућност да се такви разговори организују максимално оперативно. Рад у том смислу се и даље наставља, за сада нема нових информација. До сада нису стигла никаква објашњења од америчких партнера“, одговорио је Песков, пише Спутњик.

Kremlj

Nuklearno oružje

