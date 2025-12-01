Биткоин поново пада: Страх улагача расте

Вриједност биткоина данас је на берзи Бинансе пала за 6,21 одсто, на 73.982,24 евра, чиме је настављен пад након кратког опоравка крајем прошле недеље.

Трговина је и даље интензивна, а укупан дневни обим износи 58,22 милијарде евра. Индекс "страха и похлепе" за биткоин склизнуо је на 24 поена, што поново улази у зону "екстремног страха", у односу на јучерашњих 28 поена.

Шире тржиште такође је у паду, а највеће алткоине такође је погодио талас продаја: Ethereum (ETH) – пад 7,75 одсто, на 2.415,52 евра, Бинанде Коин (БНБ) – пад 8,89 одсто, на одсто, 701,24 евра, Солана (СОЛ) – пад 9,11 одсто, на 108,69 евра, Avalanche (AVAX) – пад 10,17 одсто на 11 евра, Тонкоин (ТОН) – пад 5,68 одсто, на 1,28 евра.

Највећи обим трговања и данас биљеже биткоин, ethereum и солана, пише Курир.