Logo

Биткоин поново пада: Страх улагача расте

Извор:

Курир

01.12.2025

15:46

Коментари:

0
Биткоин поново пада: Страх улагача расте
Фото: Pexels

Вриједност биткоина данас је на берзи Бинансе пала за 6,21 одсто, на 73.982,24 евра, чиме је настављен пад након кратког опоравка крајем прошле недеље.

Трговина је и даље интензивна, а укупан дневни обим износи 58,22 милијарде евра. Индекс "страха и похлепе" за биткоин склизнуо је на 24 поена, што поново улази у зону "екстремног страха", у односу на јучерашњих 28 поена.

Аднан Дидић

Хроника

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Шире тржиште такође је у паду, а највеће алткоине такође је погодио талас продаја: Ethereum (ETH) – пад 7,75 одсто, на 2.415,52 евра, Бинанде Коин (БНБ) – пад 8,89 одсто, на одсто, 701,24 евра, Солана (СОЛ) – пад 9,11 одсто, на 108,69 евра, Avalanche (AVAX) – пад 10,17 одсто на 11 евра, Тонкоин (ТОН) – пад 5,68 одсто, на 1,28 евра.

Највећи обим трговања и данас биљеже биткоин, ethereum и солана, пише Курир.

Подијели:

Таг:

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Хроника

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

7 ч

0
Настављено суђење хрватским пилотима за злочине на Петровачкој цести

Регион

Настављено суђење хрватским пилотима за злочине на Петровачкој цести

7 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Знакови који показују да сте пронашли особу која ће вас вољети до краја живота

7 ч

0
Познато када се отвара нови гранични прелаз у Градишци

Градови и општине

Познато када се отвара нови гранични прелаз у Градишци

7 ч

0

Више из рубрике

Апартман хотел соба просторија

Економија

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

8 ч

0
Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Економија

Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

10 ч

4
Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

Економија

Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

10 ч

7
Криптовалуте: Новац будућности или пролазни тренд?

Економија

Криптовалуте: Новац будућности или пролазни тренд?

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner