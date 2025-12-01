Logo

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

Извор:

СРНА

01.12.2025

15:13

Апартман хотел соба просторија
Фото: Vecislavas Popa/Pexels

Републику Српску је током 10 мјесеци ове године посјетило 442.353 туриста, који су остварили 1.039.334 ноћења, што је за 4,6 одсто више долазака и 2,5 одсто више ноћења у односу на лани, рекли су Срни у Туристичкој организацији Српске.

Сарадник за односе с јавношћу у овој организацији Санела Шимун је навела да су планинска мјеста забиљежила повећање броја ноћења од 7,5 одсто, бањска повећање од 2,4 одсто, а један одсто мјеста која посједују атрактивне факторе као што су клима, културно-историјски садржаји, те ријечна и језерска мјеста.

Она је напоменула да су се гости током седам мјесеци ове године у просјеку задржавали 2,4 дана.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

"Као и претходне године највећу посјету, поред домаћих туриста, остварили су гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина и Италија", навела је Шимунова.

Она је додала да су домаћи туристи највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим у туристичким мјестима са атрактивним факторима, те планинска мјеста и остала која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.

"Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским, па планинским мјестима", рекла је Шимунова.

