Порез на дивиденду против сиве економије?

Профит послодавцима је нетакнут, иако је стопа пореза на добит у Републици Српској 10 одсто. Tо ствара идеалан простор за раст сиве економије и исплате плата у готовини. Премијер Српске тражи начин да ce томе стане у крај.
"Најављена је израда картице Републике Српске по узору на Дина картицу, те формирање координационог тијела за борбу против сиве економије. Опорезивање дивиденде и почетак активности на оптимизацији пореске политике биће наши наредни кораци", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Дилема је, међутим, колико би заправо Tа мјера смањила сиву економију а колико успорила инвестиције. У току глобалне конкуренције за капитал, свака додатна обавеза може утицати на пословне планове.
"Имате заговорнике који кажу да се на тај начин један дио сиве економије генерише, сама сива економија се генерише нажалост на многе начине не бих рекао да би се на овај начин то нешто значајно повећало, само мислим да има више стимулативни карактер него дестимулативно, у сваком случају сиву економију треба обуздавати имају механизми и начини али у овом моменту мислим да није оправдано да се уводи опорезивање дивиденде. Уколико дође до повећања односно до опорезивања дивиденде дивиденде имаћете ситуацију да ће поједини произвођачи почети размишљају да напусте овај терен из простог разлога зато што ће нпр. У Србији добити неку другу субвенцију другог карактера која ће бити већи мотив да се премјести сједиште компаније", рекао је Александар Љубоја, економиста.
Земље у региону већ имају такав порез док Федерација БиХ не, што представља највећу препреку. Без заједничког рјешења капитал би се једноставно прелијевао преко ентитетске линије, сматра Срђан Амиџић.
"Оно што јесте изазов јесте да та мјера би морала да иде синхронизовано са одлуком БиХ да се уведе порез на дивиденду јер би у супротном дошло до сељења сједишта фирми из Републике Српске у Федерацију важило би обрнуто кад би се они самостално јавили на такав корак", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Послодавци потврђују да се дио сиве економије заиста крије у неопорезивим дивидендама, али упозоравају да Република Српска не може сама повући овај потез.
"Неопорезивање дивиденде у тренутном стању у држави је један од највећих извора сиве економије у смислу исплате плата у готовини и зато смо и разговарали са владом да се може увести тај порез уколико ће влада предузети друге мјере које ће довести до изједначавања фирми на тржишту јер данас имамо фирме које 100% плаћају порез и један дио фирми који плаћа на минималац. Влада је већ у више мандата разговарала са Федералном владом и тражила увођење тог пореза међутим очито је да не постоји скупштинска већина у парламенту ФБиХ која би изгласала тај порез чиме на неки начин доводи у проблем и нас јер је вјероватно немогуће да Републике Српске сама донесе такав пропис а да не трпи посљедице", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске
Струка поручује, порез на дивиденду може бити дио рјешења, али не може бити једина мјера. Потребно је анализирати цјелокупан порески систем и прелазак са опорезивања рада на капитал, уз још снажније контроле.
