Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

Извор:
АТВ
01.12.2025
13:08
Коментари:5
Влада Српске преузела је у потпуности спремност да измири обавезу према словеначкој страни, истакао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић на конференцији за новинаре након посебне сједнице Владе Републике Српске о РиТЕ Угљевик.
"Влада Републике Српске је изразила потпуну спремност да ако РиТЕ Уљевик и ЕРС не буду у стању да у оквиру динамике која би била дефинисана споразумом, да извршавају своје финансијске обавезе, преузети тај дио финансијских обавеза и измирити обавезе према словеначкој страни", рекао је Ђокић и додао:
Све ово радимо да помогнемо РиТе Угљевик и да је заштитимо у будућем времену. Сав спор са словеначком страном је настао још у СФРЈ. Спор је покренут јер нисмо могли Словенцима испоручивати једну трећину електричне енергије која је била обавеза споразума, рекао је министар и додао да је усаглашено да се отпише око 30 милиона евра, те да остаје обавеза око 37 милиона евра.
"Све је повезано са арбитражним спором који је вођен против РиТЕ Угљевик кога је покренуло "Електро-господарство Словеније (ЕГС)", Вриједност тог спора по њиховом захтјеву је било 770 милиона евра. На крају спор је окончан доношењем арбитражних одлука и створена је финансијска обавеза која данас изгледа укупно 67 милиона евра по основу главнице по арбитражној одлуци, затим 65.234.849 милиона евра на основу штете због неизмирене електричне енергије од 01.01.2022. до 31.12.2024. године и на бази тога су вођени преговори и закључена су два споразума на које је Влада Српске дала сагласност и поступак измирења је у току. Преостали износ о којем се преговара, од 67 милиона евра по основу затезне камате и словеначка страна је преговарамо и пристали су да се отпише 30 милион евра и да остаје дуг од 37 милиона евра", каже Ђокић.
Он каже да овим споразумом дефинитивно рјешавамо и обуставу друге арбитраже, у којој је тужена БиХ.
"Желимо да то скинемо као терет, а то је саставни дио свих преговора, да се трајно прекине и обустави арбитража у Вашингтону", каже Ђокић.
Најновије
Најчитаније
15
26
15
25
15
16
15
16
15
13
Тренутно на програму