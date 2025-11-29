Криптовалуте: Новац будућности или пролазни тренд?

Извор:
Одавно су већ присутне у свакодневним разговорима као тема улагања, зараде, технологије и дигиталне будућности. Све је већи број људи који улажу у криптовалуте. Стручњаци из ове области кажу да је у БиХ око 200 хиљада људи имало неки контакт са виртуелним валутама. Република Српска има законски уређену област криптовалута. То је учињено кроз Закон о измјенама и допунама закона о тржишту хартија од вриједности.
"Гдје је ова област регулисана у аспекту спријечавања прања новца и финансирање тероризма, такође у међувремену усвојен је закон на нивоу БиХ, нови закон о спријечавању прања новца и финансирања тероризма гдје је ова област препозната и дефинисана", рекао је Борис Мајсторовић, замјеник директора „BCX“ .
У евиденцији Комисије хартија од вриједности налази се шест предузећа регистрованих за пружање услуга са криптовалутама. Једна од њих је и bcx крипто мјењачница и крипто берза.
„Крипто мјењачница, то је наш аспект те платформе гдје ви можете јако једноставно замјенити конвертибилну марку у крипто валуту и обрнуто ако желите уновчити своју крипто валуту можете брзо и једноставно то урадити пире нашег модула унутар платформе", каже Борис Мајсторовић, замјеник директора "BCX".
Док једни тврде да готовина остаје симбол слободе, други вјерују да ће дигитални облици плаћања преузети примат.
"За сад врло тешко, јер већина становништва не разумије зашто би кеш требао отићи у историју. Имамо тај бихевиорални аспект понашања, да рецимо ако ми нешто плаћамо 5 хиљада марака, наша хормонална реакција је сасвим различита ако провучемо картицу. Рецимо да се код нас готовина већ значајно мање користи у платном промету, него у неким западноевропским земљама", рекао је Горан Радивојац, економиста.
Економисти сматрају да криптовалуте не могу да буду реална алтернатива традиционалним валутама.
"Па то апсолутно није реално из једноставног разлога што ни једна од држава неће дозволити да испусти нешто што се зове монетарни суверенитет и могућност да се управља монетарном политиком. Када говоримо о степену латилности, криптовалуте, она показује изузетне осцилације за разлику од неких традиционалних тржишта када је у питању тржиште злата", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Без јасних правила, надзора и већег разумијевања грађана, тешко је очекивати прихватање криптовалута.
Можда јесу дио финансијске будућности, али још увијек траже своје мјесто.
