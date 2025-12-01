Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Извор:
Циљ Владе Српске јесте да се стане иза Електропривреде Републике Српске и РиТЕ "Угљевик", рекао је генерални директор ЕРС-а, Лука Петровић, након посебне сједнице Владе на којој се расправљало о стање у РиТЕ "Угљевик".
"Потписали смо већ два споразума, као одштетне захтјеве , један је у износу од 67 милиона евра и други од 65 милиона евра која ћемо плаћати седам година. И већ је плаћено 20 милиона евра. Све је ишло на терет матичног предузећа, није ишло на терет РиТЕ Угљевика и оно што је интенција Владе јесте да то не може да иде на терет "Угљевика"", рекао је Петровић.
Остало је још, каже, да се дефинише и овај трећи споразум, и да се заврши предметни уговор чиме ће се ријешити питање "Вашингтонске арбитраже" и "Београдске арбитраже".
"Тако да је тај износ по пресуђеној "Београдској арбитражи" камата. Нисмо је платили јер смо настојали да направимо неки пословни аранжман. Од соларних електрана, хидроелектране, али је то све били недовољно и њихове анализе су показале да то не би могли исплатити", рекао је Петровић.
