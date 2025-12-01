Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Извор:
Москва сматра да изјаве шефа Војног комитета НАТО-а, адмирала Ђузепеа Кава Драгонеа у вези са потенцијалним превентивним нападима на Русију представљају екстремно неодговоран чин који подстиче ескалацију ситуације, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"То видимо као намјеран покушај да се угрозе напори усмјерени ка проналажењу рјешења за украјинску кризу. Људи који дају такве изјаве треба да буду свјесни ризика и потенцијалних посљедица, укључујући саме чланице Алијансе", рекла је Захарова, коментаришући изјаву Драгонеа за "Фајнаншел тајмс" да би се превентивни напади могли сматрати "дефанзивним поступком" и да је вријеме да НАТО "дјелује агресивније".
Према њеним ријечима, стварни циљеви и намјере Сјеверноатлантског савеза одавно су очигледни.
"Истовремено, руководство тог блока има довољно дрскости да оптужи Русију за `ратоборну нуклеарну реторику`, пријетњу и нечувене хибридне нападе, без иједног доказа за нашу умијешаност", нагласила је Захарова.
Она је истакла да усљед антируске хистерије коју распирује Алијанса и ширења застрашивања о "неизбјежном нападу Русије на чланице блока", такве изјаве не само да додају уље на ватру, већ и озбиљно ескалирају већ постојећи сукоб, пренио је ТАСС.
"Брисел воли да понавља мантру о `чисто одбрамбеној` природи Алијансе. Отворене изјаве Ђузепеа Кава Драгонеа о `превентивним нападима` показују да тај наратив није истинит", закључила је Захарова.
