Logo
Large banner

Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Извор:

Агенције

11.11.2025

10:16

Коментари:

0
Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Руске оружане снаге напале су украјински војнообавјештајни центар у Броварима, у Кијевској области, и аеродром Староконстантинов у Хмелницкој области, саопштио је данас Центар за односе са јавношћу руске Федералне службе безбједности (ФСБ).

Према саопштењу ФСБ-а, напади су изведени хиперсоничним ракетама "кинжал" као одговор на наводни покушај украјинске обавјештајне службе да отме руског ловца МиГ-31, пренио је "Интерфакс".

Радник / Илустративна фотографија

Друштво

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

ФСБ је навео да је циљ украјинске операције била регрутација руског пилота и навигатора, уз обећање новчане награде и држављанства, како би ловац био пребачен у ваздухопловну базу НАТО у Румунији.

Руске власти тврде да су осујетиле ову операцију.

Независна потврда наведених догађаја из других извора до сада није објављена.

Према подацима руске службе, Главна обавјештајна управа Министарства одбране Украјине покушала је да регрутује руске пилоте, обећавајући им три милиона долара како би отели руски авион, пренио је јутрос "Тас".

Policija Srbija

Хроника

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

Украјинци су, према тврдњама ФСБ-а потом планирали да усмјере отети МиГ-31 ка подручју НАТО базе у Констанци, у Румунији, гдје би га могли оборити системи противваздушне одбране, стварајући тако провокацију.

Руска обавјештајна служба је саопштила да су "предузете мјере осујетиле планове украјинске и британске обавјештајне службе да организују провокацију великих размјера", наводи руска агенција.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

kinžal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Породица

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

4 ч

0
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Кошарка

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

4 ч

0
Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Свијет

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

4 ч

0
Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Кошарка

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

4 ч

0

Више из рубрике

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Свијет

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

4 ч

0
Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

Свијет

Драма на аеродрому: Возило за превоз путника ударило у платформу, има повријеђених

4 ч

0
Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

Свијет

Трагедија у Мађарској: Петоро младих страдало у судару са возом

4 ч

0
Цијела Европа на удару поларног вртлога?

Свијет

Цијела Европа на удару поларног вртлога?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner