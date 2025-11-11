Освета Русије због тајне операције на Балкану: Летјели кинжали

Извор:
Агенције
11.11.2025
10:16
Руске оружане снаге напале су украјински војнообавјештајни центар у Броварима, у Кијевској области, и аеродром Староконстантинов у Хмелницкој области, саопштио је данас Центар за односе са јавношћу руске Федералне службе безбједности (ФСБ).
Према саопштењу ФСБ-а, напади су изведени хиперсоничним ракетама "кинжал" као одговор на наводни покушај украјинске обавјештајне службе да отме руског ловца МиГ-31, пренио је "Интерфакс".
ФСБ је навео да је циљ украјинске операције била регрутација руског пилота и навигатора, уз обећање новчане награде и држављанства, како би ловац био пребачен у ваздухопловну базу НАТО у Румунији.
Руске власти тврде да су осујетиле ову операцију.
Независна потврда наведених догађаја из других извора до сада није објављена.
Према подацима руске службе, Главна обавјештајна управа Министарства одбране Украјине покушала је да регрутује руске пилоте, обећавајући им три милиона долара како би отели руски авион, пренио је јутрос "Тас".
Украјинци су, према тврдњама ФСБ-а потом планирали да усмјере отети МиГ-31 ка подручју НАТО базе у Констанци, у Румунији, гдје би га могли оборити системи противваздушне одбране, стварајући тако провокацију.
Руска обавјештајна служба је саопштила да су "предузете мјере осујетиле планове украјинске и британске обавјештајне службе да организују провокацију великих размјера", наводи руска агенција.
