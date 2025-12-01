Logo

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској
Пјевач Никола Роквић требало је да одржи наступ 6. децембра у Сплиту, у Хрватској, али до тога ипак неће доћи.

Како је открио, наводно је дошло до проблема са папирологијом.

- Нажалост, због неиспуњавања одредби уговора, наступ је отказан. Видимо се у Сплиту неком другом приликом - написао је Никола Роквић на Инстаграму.

