Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

Саша Поповић је током живота вриједно стицао, а богатство је улагао како у некретнине, тако и у аутомобиле.
Након смрти Саше Поповића, оснивача и креативног директора Гранд продукције пјевачица Сузана Јовановић постала је насљедница његових бројних некретнина и имовине. У тестаменту су јој припали вила на Бежанијској коси, чак 280 станова и 48 локала, два апартмана у Опатији, као и неколико луксузних аутомобила.
Сузана је више пута истицала да јој је Поповић потпуно промијенио живот и омогућио да живи бајковито, посебно у поређењу са скромним данима из дјетињства и младости које је провела у селу Раља код Смедерева.
Познато је да је Поповић током година улагао значајна средства у луксузне ствари, међу којима су скупоцјени аутомобили и јахта.
Саша је био страствени љубитељ луксуза, а како су медији писали, посједовао је импресиван возни парк, укључујући BMW I8, који је платио 150.000 евра, два "Мерцедес" џипа и мали "Смарт" који је био практичан за вожњу по граду и паркирање.
Осим аутомобила, Поповић је био власник јахте која је била усидрена на Хрватском приморју. На одржавање јахте трошио је велике своте новца, а у једном од интервјуа је истакао:
"Не жалим новац на такве ствари, волим да имам скупе и добре аутомобиле. А јахту знам да возим и из тог разлога сам је и пазарио."
Сузана Јовановић након смрти Саше Поповића продала је два лукс апартмана која су имали у Опатији на обали мора, а разматра и продају своје јахте, открио је њихов кум Дејан Ћирковић Ћира.
Његов луксузни начин живота био је видљив и у његовој вили на Бежанијској коси, који одише пространошћу и луксузом на сваком кораку. Дневна соба је украшена скупоцјеним намјештајем, клавиром, шанком и бројним умјетнинама и породичним фотографијама.
Такође, посједовао је и луксузну вилу у Опатији коју је платио 300.000 евра, а уживао је у одмору са породицом и пријатељима уз базен и прелијеп поглед на море.
Према изворима блиским Поповићу, препорука пријатеља је била пресудна за брзу одлуку о куповини. Стан од око 100 квадрата није захтевао много размишљања, а договор је постигнут без оклијевања, а потом су узели још један. Након Сашине смрти, огласила се Сузана:
"За Салетовог живота смо заједно одлучили да продамо апартмане у Опатији. Деца уопште нису волела да одлазе тамо. Данијел и његова супруга јесу, али Александра уопште није волела Опатију. Нас двоје, он више него ја... Ја тамо себи нисам пронашла друштво, он јесте. Ишла сам због њега, јер сам видела да му је лепо. Онда смо донели одлуку да нам то не треба и да ћемо више путовати", рекла је Сузана за "Скандал".
Интересантно је да је Вики Миљковић, која се поред посла са продајом луксузних некретнина однедавно бави и производњом намештаја у Турској, заједно са супругом Драганом Ташковићем Ташкетом постала и ексклузивни продавац станова које је на Бежанијској коси градио Саша Поповић.
Не постоји потврђена и званична информација која прецизно наводи колико је тачно Поповић зарадио од продаје Гранда, а у медијима се тада спекулисало да су Саша и Лепа Брена 2014. године продали су 51% удјела у компанији "Гранд" за 15 милиона евра.
Према информацијама које су циркулисале у медијима, Сашина укупна зарада у посљедњих неколико година, укључујући седам и по милиона евра од продаје компаније, достигла је износ од око 10.500.000 евра, писао је Телеграф раније ове године.
