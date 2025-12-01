Logo

Огласила се Џејла Рамовић након привођења

01.12.2025

11:24

Коментари:

0
Пјевачица Џејла Рамовић
Фото: Инстаграм/dzejlaramovic

Пjевачица Џејла Рамовић огласила се након што је за викенд приведена у Сjеверној Македонији.

Како је навела у свом обраћању, она је, као и чланово бенда, доставили сви потребну документацију.

- Желим да нагласим да су са моје стране и стране мог бенда сви потребни документи и дозволе за наступ у Кичеву били уредно припремљени и достављени организатору, уз потпуну процедуру коју редовно поштујемо при сваком доласку у Сjеверну Македонију.

dzejla ramovic instagram

Сцена

Приведена Џејла Рамовић

Ипак, како наглашава, иако их је организатор увjеравао да има све дозволе, наступ је прекинут неколико минута прijе краја.

- Организатор нас је увjерио да је прибавио све преостале дозволе за одржавање наступа у складу са уговором који имамо.

- Упркос томе, наступ је прекинут неколико минута прије краја, наводно због недостатка радних дозвола, иако је наша документација била потпуно уредна.

Истиче да јој је жао због велике непријатности коју је доживjела, иако није могла да утиче на то.

-Жао ми је због непријатности које су доживjели сви који су дошли на мој наступ. Ситуација је настала из разлога на које никако нисам могла да утичем, нити је кривица на страни мог тима и мене!

''Македонија је земља коју веома волим и увијек се радо враћам. Тако ће бити и сада, јер се већ у петак дружимо у Скопљу!'', поручила је Џејла.

(Телеграф.рс)

