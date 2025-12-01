Љекари упозоравају: Ове таблете треба узимати само на празан стомак

01.12.2025
Док се многи лијекови могу узимати прије, послије или током оброка са мало или без нежељених ефеката, за неке је вријеме њиховог пријема кључно за њихову ефикасност.
Наиме, пун стомак може ометати апсорпцију и обраду лијекова у организму, а научници све више истражују како наш унутрашњи сат утиче на њихово дејство. Занимљиво поље научних истраживања познато као хронотерапија, проучавање како биолошки сат утиче на ефикасност лијекова, нуди одговоре на питање како најбоље користити пилуле које узимамо, пише Дејли мејл.
На примјер, једна студија је открила да пацијенти који су јутарњи типови могу смањити ризик од срчаног удара за око 26 процената узимајући лијекове за крвни притисак ујутру. Занимљиво је да су исти ти пацијенти повећали ризик од срчаног удара ако су лијекове узимали увече, у вријеме супротно од свог хронотипа. Стога, клиничка испитивања потврђују да постоји оптимално доба дана за одређене лијекове.
Храна значајно мијења окружење у дигестивном тракту, утичући на pH и одлажући пражњење желуца, што може смањити биорасположивост, односно ефикасност, неких лијекова. Из тог разлога, многе лијекове треба узимати на празан стомак - најмање 30 до 60 минута прије оброка или два до три сата након јела.
Како објашњава фармацеуткиња Ајеша Башир: ''Неке лијекове је потребно узимати на празан стомак како не би ометали ништа. Храна их може успорити, везати се за њих или спријечити њихову апсорпцију, што значи да можда неће правилно дјеловати.“
Један такав примјер су бисфосфонати, лијекови који се прописују за лијечење остеопорозе. Они успоравају разградњу костију, али дјелују само ако се правилно узимају. Према препорукама, бисфосфонате попут алендроната или ризедроната увијек треба узимати на празан стомак са пуном чашом воде.
Љекари такође савјетују да останете усправни (сједите или стојите) најмање пола сата након узимања како бисте избјегли лоше варење. Разлог је изузетно ниска биорасположивост ових лијекова, што значи да чак и мале количине калцијума из хране могу скоро потпуно блокирати њихову апсорпцију.
Ако дође до лошег варења, најчешће прописани лијек, омепразол, такође треба узимати на празан стомак, идеално 30 минута прије оброка. Др Џарвис додаје: ''Ако имате горушицу, а не лоше варење, које је обично горе касно увече када идете у кревет, могли бисте га узети пола сата прије вечере или на празан стомак, тако да имате вршне нивое у систему када идете на спавање и киселина ће бити највише потиснута.“
Лијекове за штитну жлијезду, попут левотироксина, такође треба увијек узимати на празан стомак, пожељно у исто вријеме сваког дана. Студије показују да тијело много ефикасније апсорбује лијек прије хране, док узимање са храном може смањити његову биорасположивост и до 60 процената.
Док неки лијекови захтјевају празан стомак, други могу озбиљно оштетити слузницу желуца ако се узимају без хране, повећавајући ризик од чира, отказивања јетре и оштећења бубрега. Ибупрофен, који милиони људи користе свакодневно за све, од главобоље до грознице, безбиједан је када се правилно узима. Међутим, рутинско узимање овог лијека против болова на празан стомак може изазвати трајна оштећења.
Опасност од ибупрофена и других НСАИЛ лијекова лежи у начину на који их тијело обрађује, што може иритирати слузокожу желуца. ''У неким случајевима, ово може довести до перитонитиса“, упозорио је др Дин Егит, љекар опште праксе. Перитонитис је инфекција слузокоже желуца која, ако се не лијечи, може бити опасна по живот. Узимање одређених лијекова са храном такође може помоћи у смањењу нежељених ефеката као што су мучнина, вртоглавица и стомачне тегобе.
Нека истраживања сугеришу да је одређене статине кратког дејства, попут ловастатина, који се користе за снижавање високог холестерола, најбоље узимати увече. Висок холестерол узрокује накупљање масних наслага у артеријама и, ако се не лијечи, повећава ризик од срчаног и можданог удара. Узимање ових лијекова у погрешно вријеме може их учинити готово неефикасним.
Разлог је тај што се већина холестерола у тијелу производи у јетри ноћу. Дакле, узимање статина увече појачава њихов ефекат. Међутим, статини дугог дејства, као што је аторвастатин (Липитор), имају полуживот до 19 сати, што значи да пацијенти могу да изаберу доба дана које им најбоље одговара.
Лијекови за крвни притисак, као што су бета-блокатори и АЦЕ инхибитори, најчешће су прописани лијекови. Истраживачи са Универзитета у Дандију су недавно открили да хронотип особе, одређен временом када се пробуди и оде у кревет, утиче на њихову ефикасност. Међутим, неки пацијенти могу осјетити вртоглавицу након прве дозе јер лијекови попут АЦЕ инхибитора опуштају крвне судове. Из тог разлога, обично се препоручује узимање прве дозе пред спавање. Слично томе, бета-блокатори могу изазвати вртоглавицу јер успоравају срчани ритам, па лекари често препоручују почетак терапије увече.
