Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

Извор:
Курир
17.11.2025
16:34
Коментари:0
Два мушкарца која су водила интернет продавницу под називом Фунцапс, која је продавала лажне и илегалне лијекове, умијешана су у смрт најмање 27 људи, саопштило је у понедјељак јавно тужилаштво.
Јорд ван В. и Стефан П., стари 31 и 30 година, обојица из Лимбурга, оптужени су за зараду милиона евра од продаје лажних лијекова за смирење и таблета за спавање који су доступни само на рецепт.
Тенис
Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године
Њих двојица су већ били затворени и суочени са оптужбама у Белгији – гдје су кажњени друштвено корисним радом – али су наставили да тргују у Холандији. Ухапшени су у августу ове године заједно са трећим мушкарцем који је пуштен на слободу.
Јавни тужилац је рекао суду у Зволеу да су мушкарци продавали дрогу путем интернета уз упозорење да није погодна за људску употребу, али је рекао да то није довољно да их ослободи оптужби.
Производи компаније Фунцапс су могли бити повезани са најмање 27 смртних случајева, саопштило је министарство. У неким случајевима је јасно да је жртва узимала лијекове које је обезбиједила веб страница, а у 12 случајева жртве су добиле испоруку од Фунцапс-а у року од двије недјеље од смрти. Још 22 смртна случаја могу бити повезана са веб страницом.
Ауто-мото
Ово је 7 знакова да вас механичар вара
Веб-сајт је нудио бесплатне поклоне за велике поруџбине, као и систем попуста, а своју колекцију илегалних лијекова описао је као „хемикалије за истраживање“. Веб-сајт је такође продавао секс играчке, алате за пушење и дрогу, обећавајући клијентима „дискретно паковање“.
„Ваш модел зараде је трговина људском биједом“, рекао је тужилац током про-форма саслушања у понедјељак. „То представља опасност, посебно за младе људе. Не можете се крити иза неколико наљепница на којима пише да није за људску употребу.“
Свијет
Глумица филмова за одрасле одсјекла главу мужу
Истражна јединица Одбора за безбједност производа апеловала је на друге људе који су купили лијекове и дроге преко веб странице и који су касније развили здравствене проблеме да се јаве. АД је извијестио да је један број оних који су се већ јавили малољетни.
Главни претрес ће се одржати сљедеће године.
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму