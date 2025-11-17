Logo
Исцурио гас у школи, четири ђака хоспитализована

Извор:

Танјуг

17.11.2025

16:03

Школа, учионица
Фото: Unsplash

Четворо ученика је данас хоспитализовано, а 530 евакуисано након што је у једној основној школи у Француској дошло до цурења гаса, пренијели су локални медији.

Ватрогасне екипе интервенисале су у школи "Андре Малро" у мјесту Ла Фарлед, у департману Вар, након што се у том објекту осјетио мирис гаса, пренела је БФМ ТВ.

Влада Јапана, Сарајево

Градови и општине

Влада Јапана осигурала грант средстава домовима здравља у Лопарама и Јабланици

Евакуисано је 530 ученика старијих разреда основне школе и 60 чланова наставног особља, а четворо ученика је превезено у болницу на посматрање. На лицу мјеста интервенисало је двадесетак ватрогасаца, навела је француска телевизија.

Они су извршили мјерења гаса у атмосфери, која су се показала као негативна.

На лицу мјеста интервенисали су и припадници полиције и гасне компаније.

