"Ово оружје квари стратешке планове НАТО-а"

Извор:

Агенције

17.11.2025

13:25

Израелски војни и геополитички експерт Јаков Кедми сматра да појава руске ракете на нуклерани погон "буревесник" фундаментално ремети стратешке планове НАТО-а за суочавање са Русијом 2027. године.

"`Буревесник` је већ тестиран у лету и на мети, а његов нуклеарни мотор је верификован. Једино што није тестирано јесте његова нуклеарна бојева глава, односно капацитет и начин рада", објашњава Кедми.

Он истиче да Запад још нема оружје које може да парира "буревеснику", чак ни концептуално, а од развоја концепта таквог оружја до његове практичне примјене могло би да прође пет до десет година.

Кедми напомиње да "буревесник" лети веома ниско, да је то крстарећа, а не балистичка ракета код које је путања увијек, мање-више, позната.

Крстарећа ракета, међутим, може да лети кривудаво, окрећући се у било ком правцу, узлазећи и спуштајући се. Њену путању је практично немогуће предвидјети, чак ни уз сателитско праћење.

"`Буревесник` је ракета на нуклеарни погон која може да остане у ваздуху неограничено вријеме, а да нико не може да открије гдје је у ком тренутку. Чак и ако се утврди да лети, рецимо, изнад Африке и да ће убрзо бити изнад Атлантика, шта можеда је обори? Тамо нема никаквих ПВО-батерија, нити авиона", указује Кедми.

Он је навео да "буревесник" располаже подацима о локацији непријатељских батерија или разарача са противракетним носачима и може их лако избјећи, заобилазећи их десет, 200 или 1.000 километара, преносе аналитички портали.

Једина опција је покушај откривања и пресретања "буревесника" авионима, на примјер "Ф-15" или "Ф-35", који има максимални домет оружја 700 километара.

"У Израелу смо их модификовали, па сада имају домет од 1.500 километара. Али, `буревесник` може да направи заобилазак од 3.000 километара и нико га неће ни видјети", објашњава Кедми.

Он не вјерује у пројекат америчке "Златне куполе" која би требало да заштити САД од удара са других простора.

"Тај систем ће Американце коштати билион долара, ако не и више. Друго, биће им потребно десет до 15 година да успоставе `Златну куполу`. Али, ко зна шта ће се десити са `буревесником` током тог времена. Шта ако до тада већ буде имао модернизовану вјештачку интелигенцију", наводи израелски стручњак.

Кедми оцјењује да је, данас и за наредних пет до дест година, "буревесник" ултимативно оружје за које нема љека.

"Русија може лансирати десет таквих ракета и пустити их да лете изнад Тихог и Атлантског океана, кружећи око САД на удаљености од 5.000 километара. Шта би у том случају Сједињене Државе могле да ураде", наглашава он.

Када је ријеч о евентуалном рату НАТО-а и Русије, Кедми сматра да НАТО нема шансе у рату са руском војском.

"Француска и Велика Британија имају нешто неконвенционалног оружја, али то није ништа у поређењу са оним што Русија има, плус ракете `орешник` и `циркон`", истиче Кедми.

Гледано из војне и тактичке перспективе, каже Кедми, покретање војне акције против Русије употребом нуклеарног оружја било би самоубиство за НАТО, те открива да је у бројним разговорима примијетио неразумност одлука западних политичара.

Тагови:

Burevestnik

Русија

NATO

