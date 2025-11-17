Logo
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра

Танјуг

Танјуг

17.11.2025

13:17

0

0
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра
Фото: Mahmut Yılmaz/Pexels

Власти источног кинеског града Нингбо издаваће брачне ваучере паровима који ступе у брак између 28. октобра и 31. децембра, у настојању да охрабре младе да се вјенчавају и добију дјецу.

Број новосклопљених бракова у Кини је у прошлој години опао за петину, што је до сада рекордан пад, пренио је Ројтерс.

У 2024. склопљено је 6,1 милиона бракова, док је годину дана раније тај број износио 7,68 милиона.

Све мање интересовање за склапање брака и заснивање породице приписује се високим трошковима образовања и бриге о дјеци, наводи агенција.

илу-највиши људи на свијету-17112025

Занимљивости

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Парови који се буду вјенчали у граду Нингбо могу да добију осам брачних ваучера вриједних 1.000 јуана (141 долар), саопштено је из градске управе.

Ваучери могу да се потроше на церемонију вјенчања, хотелски смјештај и друге сличне потребе везане за свадбу.

Илон Маск-05092025

Свијет

Маск објавио карту Европе по наталитету: Ево гдје се налази БиХ

Сличне мере већ су примјењене у градовима Хангџоу и Пингху, гдје се ваучери такође дијеле до краја године.

Кина има другу највећу популацију на свијету која броји 1,4 милијарде становника, али оно убрзано стари, тако да је повећање наталитета кључно питање за ту земљу, подсјећа Ројтерс.

Подијели:

Тагови:

natalitet

pronatalitetna politika

Кина

vaučeri

Коментари (0)
