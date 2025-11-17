Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра

Извор:
Танјуг
17.11.2025
13:17
Власти источног кинеског града Нингбо издаваће брачне ваучере паровима који ступе у брак између 28. октобра и 31. децембра, у настојању да охрабре младе да се вјенчавају и добију дјецу.
Број новосклопљених бракова у Кини је у прошлој години опао за петину, што је до сада рекордан пад, пренио је Ројтерс.
У 2024. склопљено је 6,1 милиона бракова, док је годину дана раније тај број износио 7,68 милиона.
Све мање интересовање за склапање брака и заснивање породице приписује се високим трошковима образовања и бриге о дјеци, наводи агенција.
Парови који се буду вјенчали у граду Нингбо могу да добију осам брачних ваучера вриједних 1.000 јуана (141 долар), саопштено је из градске управе.
Ваучери могу да се потроше на церемонију вјенчања, хотелски смјештај и друге сличне потребе везане за свадбу.
Сличне мере већ су примјењене у градовима Хангџоу и Пингху, гдје се ваучери такође дијеле до краја године.
Кина има другу највећу популацију на свијету која броји 1,4 милијарде становника, али оно убрзано стари, тако да је повећање наталитета кључно питање за ту земљу, подсјећа Ројтерс.
