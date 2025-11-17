Logo
Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

Извор:

Телеграф

17.11.2025

10:54

Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле
Фото: Pexel/Mile Ribeiro

Један 14-годишњак бори се за живот након што га је ујела ајкула док је пецао са пријатељима код острва Торсдеј, које се налази у Торесовом пролазу у Аустралији.

Према локалним извештајима, напад се догодио око 18.20 часова, још 11. октобра, када је дјечак ушао у воду и задобио ударац у предјелу груди, пренијели су локални медиј.

Хитне службе стигле су убрзо затим, а дјечак је пребачен у болницу на острву Торсдеј, одакле је потом хитно пребачен авионом у Универзитетску болницу Таунсвил на ургентну операцију. Власти су потврдиле да је претрпио тешке повреде стомака и унутрашњих органа и да је и даље у критичном стању.

Најновија вијест

Хроника

Језива трагедија код Добоја: Познат идентитет страдалих младића

Према наводима магазина "Пипл", градоначелница Елси Серијат описала је напад као "дубоко потресан" за ову блиско повезану острвску заједницу, похваливши хитне службе и дјечакове пријатеље за њихово храбро реаговање.

Напади ајкула изазивају све већу забринутост

Иако су напади ајкула ријетки, инциденти попут овог постају све учесталији у одређеним регионима, што покреће питања о томе како промјене у животној средини утичу на понашање дивљих животиња.

Научници сматрају да топлија температура океана, губитак станишта и смањење рибље популације терају ајкуле ближе обали у потрази за храном. У обалним подручјима попут сјеверне Аустралије, раст туризма и риболова такође доводи више људи у контакт са морским предаторима који покушавају да преживе у нарушеним екосистемима.

Ова трагедија истиче како промјене изазване људским дјеловањем стварају ризике не само за дивље животиње, већ и за заједнице. Како се природна станишта смањују, врсте су приморане да се прилагођавају што понекад доводи до сусрета који угрожавају и људе и животиње. Очување морске равнотеже није само еколошко питање. То је и питање безбједности и стабилности за људе који зависе од ових вода за храну, посао и рекреацију.

Шта се предузима поводом ових напада?

Локални званичници кажу да планирају да појачају образовање о безбједности воде и побољшају сигнализацију на популарним мјестима за риболов и купање око споменутог острва. На ширем плану, заштитници морске природе наглашавају да заштита ајкула и људи захтјева обнављање здравих океанских екосистема кроз политике одрживог рибарства, смањење загађења и напоре за заштиту коралних гребена.

силовање-насиље над женама

Регион

Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

Глобалне заједнице су спровеле неколико иницијатива које помажу у рјешавању овог растућег проблема, укључујући пројекте обнове обала које воде заједнице, а који обнављају морска станишта и глобалне напоре за смањење загријавања океана усвајањем обновљивих извора енергије. Подржавање таквих радова на очувању природе може помоћи у смањењу сукоба између људи и дивљих животиња, чувајући и заједнице и екосистеме безбједнијим.

Заштита морског живота није само спасавање ајкула већ стварање здравијег, стабилнијег свијета у коме и људи и дивље животиње могу безбједно коегзистирати.

(телеграф)

