Logo
Large banner

Еруптирао вулкан у Јапану: Избацио пепео на висини од 4,4 километра

17.11.2025

13:33

Коментари:

0
Еруптирао вулкан у Јапану: Избацио пепео на висини од 4,4 километра
Фото: Pixabay

Вулкан Сакураџима на главном западном јапанском острву Кјушу више пута је еруптирао у недјељу, избацујући облак дима и пепела висине 4,4 километра и узрокујући десетине отказивања летова, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА).

Прва ерупција била је у 1 сат ујутру, а затим су услиједиле још двије ерупције у 2.30 ч. и 8.50 часова ујутру.

То је прва ерупција која је достигла четири километра или више за скоро 13 мјесеци, јавила је новинска агенција Кјодо.

Локални медији су такође извијестили да је 30 летова до и од аеродрома Кагошима отказано због пепела и повезаних разлога.

vulkan

Свијет

Пакао на Хавајма: Ерупција пара небо

ЈМА је саопштила да се вулкански пепео помјерио на сјевероисток након посљедње ерупције и да очекује да ће пепео пасти у Кагошими, као и у оближњој префектури Мијазаки у недјељу.

Сакураџима је један од најактивнијих вулкана у Јапану, а ерупције различитог интензитета се дешавају редовно. У 2019. години избацивао је пепео на висину до 5,5 км, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Japan

vulkan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вулкан ерупција

Свијет

Вулкан Тал еруптирао из језера

2 седм

0
Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!

Друштво

Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!

1 мј

0
Вулкан ерупција

Свијет

Вулкан Етна поново еруптирао

2 мј

0
Вулкан ерупција

Свијет

Вулкан избацио пепео на осам километара висине

1 мј

0

Више из рубрике

"Ово оружје квари стратешке планове НАТО-а"

Свијет

"Ово оружје квари стратешке планове НАТО-а"

1 ч

0
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра

Свијет

Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра

1 ч

0
Орбан: Неприхватљив империјалистички приступ Брисела, нама се то не свиђа

Свијет

Орбан: Неприхватљив империјалистички приступ Брисела, нама се то не свиђа

2 ч

0
Доброта га скупо коштала: Наивни возач стао да помогне, па остао и без аута и без жене

Свијет

Доброта га скупо коштала: Наивни возач стао да помогне, па остао и без аута и без жене

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

У четвртак Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner