Еруптирао вулкан у Јапану: Избацио пепео на висини од 4,4 километра

17.11.2025
13:33
Вулкан Сакураџима на главном западном јапанском острву Кјушу више пута је еруптирао у недјељу, избацујући облак дима и пепела висине 4,4 километра и узрокујући десетине отказивања летова, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА).
Прва ерупција била је у 1 сат ујутру, а затим су услиједиле још двије ерупције у 2.30 ч. и 8.50 часова ујутру.
То је прва ерупција која је достигла четири километра или више за скоро 13 мјесеци, јавила је новинска агенција Кјодо.
Локални медији су такође извијестили да је 30 летова до и од аеродрома Кагошима отказано због пепела и повезаних разлога.
ЈМА је саопштила да се вулкански пепео помјерио на сјевероисток након посљедње ерупције и да очекује да ће пепео пасти у Кагошими, као и у оближњој префектури Мијазаки у недјељу.
Сакураџима је један од најактивнијих вулкана у Јапану, а ерупције различитог интензитета се дешавају редовно. У 2019. години избацивао је пепео на висину до 5,5 км, преноси Аваз.
