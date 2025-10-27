Вулкан Тал еруптирао из језера

Извор:
Вулкан Таал у филипинској провинцији Батангас забиљежио је током недјеље три мање ерупције и потресе земље, саопштио је Институт за вулканологију и сеизмологију.
Према ријечима стручњака, подручје око вулкана који се налази у истоименом језеру није сигурно, а нови извор лаве и дима може се догодити у било којем тренутку. Камере су забиљежиле ерупцију директно у кратеру.
Прва ерупција догодила се у 2:55 ујутро, а сљедеће двије услиједиле су у 8:13 и 8:20 по локалном времену. Током 24 сата, институт је регистровао укупно девет вулканских потреса, укључујући два која су трајала чак 96 минута.
Облаци пепела током ерупција уздигли су се до висине од 2,1 километар. Дневне емисије сумпор-диоксида износиле су 436 тона, док је температура кратерског језера достигла 69,3 степена Целзијуса. Стручњаци су навели и да је дошло до благог напухавања острва.
Вулкан се тренутно налази на нивоу упозорења 1, што означава абнормално стање и могућност изненадних експлозија паре и гасова. Улазак на острво Тал, посебно у подручје главног кратера и зону Даанг Кастила, строго је забрањен.
