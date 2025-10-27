Стравична несрећа у БиХ: Двије особе погинуле

Извор:
Аваз
27.10.2025
15:09
Коментари:0
Двије особе су смртно страдале у тешкој саобраћајној несрећи која се данас у 14,05 сати догодила на путу Мостар - Невесиње на вијадукту према мостарском насељу Царски Виногради.
Потврђено је то за портал "Аваза" из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона. У несрећи су учествовала два путничка моторна возила.
Република Српска
Ања Петровић напустила ПДП
Како је рекла Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а ХНК, три особе су превезене у Кантоналну болницу "Др. Сафет Мујић" у Мостару.
Друштво
Срушен надвожњак у Трну
На лицу мјеста су су интервенисале екипе Хитне помоћи Мостар и Професионалне ватрогасне јединице Мостар. На лицу мјеста увиђај обављају припадници Полицијске управе Мостар под надзором дежурног кантоналног тужиоца.
Бања Лука
2 ч2
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму