Стравична несрећа у БиХ: Двије особе погинуле

Аваз

27.10.2025

15:09

Стравична несрећа у БиХ: Двије особе погинуле
Двије особе су смртно страдале у тешкој саобраћајној несрећи која се данас у 14,05 сати догодила на путу Мостар - Невесиње на вијадукту према мостарском насељу Царски Виногради.

Потврђено је то за портал "Аваза" из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона. У несрећи су учествовала два путничка моторна возила.

Како је рекла Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а ХНК, три особе су превезене у Кантоналну болницу "Др. Сафет Мујић" у Мостару.

На лицу мјеста су су интервенисале екипе Хитне помоћи Мостар и Професионалне ватрогасне јединице Мостар. На лицу мјеста увиђај обављају припадници Полицијске управе Мостар под надзором дежурног кантоналног тужиоца.

