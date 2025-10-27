Ухапшени у акцији ”Фирма” излазе на слободу, не смију напуштати Бијељину

Аутор:Огњен Матавуљ
27.10.2025
14:41
Коментари:0
Велибор Милошевић звани Вело из Бијељине и остали ухапшени у акцији ”Фирма” биће пуштени да се бране са слободе након што је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини предложило суду да им мјеру притвора замјени мјерама забране.
Осим Милошевића, власника фирме ”Slot Game” и хотела и ресторана ”Милошевић”, из притвора излазе Иван Концулић, Радмило Рунић и Велибор Рикић.
”Тужилаштво је суду упутило приједлог да мјеру притвора замијени изрицањем мјера забране. И то забране напуштања мјеста боравка и подручје Града Бијељина, одузимање путних исправа, забрану кориштења личне карте за прелазак границе, забрану међусобног и састајања са одређеним лицима, те обавезно јављање полицијској станици једном седмично”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Група је ухапшена крајем септембра у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет у којој је привемено одузето око 300.000 КМ, као и осам аутомобила међу којима су ”мерцедес”, ”порше”, ”ауди” и ”фолскваген”, брендирани сатови и друго.
Током истраге против осумњичених међу доказима су се нашле и комуникације које су размјењивали путем криптоване ”Sky” апликације.
”Утврђено је постојање основане сумње да су током 2020. године осумњичени, заједничким дјеловањем, а по претходном договору, извршили паљевину три аутомобила у власништву физичких лица и једног пословног простора у власништву привредног друштва на подручју Бијељине”, саопштио је Основни суд у Бијељини, након одређивања притвора.
