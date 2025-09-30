Logo

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

Аутор:

Огњен Матавуљ

30.09.2025

14:39

Коментари:

0
Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина
Фото: Уступљена фотографија

У акцији ”Фирма”, која је јуче спроведена на подручју Бијељине, МУП Републике Српске привремено је одузето око 300.000 КМ у кешу, осам скупоцјених возила!

У акцији је ухапшено осам особа међу којима су Велибор Вело Милошевић, власник фирме ”Slot Game”, хотела и ресторана ”Милошевић” у Бијељини, Иван Концулић и Радмило Рунић.

Они су предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, док се пет особа, међу којима су и три члана Милошевићеве породице, налазе на криминалистичкој обради.

”У оквиру акције ”Фирма” полицијски службеници МУП-а Републике Српске извршили су претресе на 36 стамбених и пословних локација и више возила на подручју ПУ Бијељина. Ухашпено је осам особа, којима се на терет ставља да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина, изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем”, саопштио је МУП Српске.

Акција Фирма

Додају да три особе тренутно нису доступне истражним органима и за њима ће бити расписане потјернице.

”У оквиру извршених претреса, полицијски службеници су привремено одузели новац у износу око 300.000 КМ, два пиштоља, осам скупоцјених возила, скупоцјени сатови, телефони, смс картице, пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштио је МУП Српске.

Велибор Милошевић

Хроника

Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

Акцију ”Фирма“ спроводе припадници Управе за организовани и тешки криминалитет, Управе криминалистичке полиције и ПУ Бијељина, у сарадњи са Специјалном антитерористичком јединицом, Жандармеријом и Управом за полицијску подршку, а све активности се предузимају по наредбама Основног суда Бијељина, а под надзором и у координацији са Окружним јавним тужилаштвом Бијељина.

