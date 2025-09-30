Logo

Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

Аутор:

Огњен Матавуљ

30.09.2025

14:58

Коментари:

0
Велибор Милошевић спровођење
Фото: принтскрин

Велибор Милошевић звани Вело, Иван Концулић и Радмило Рунић који су ухапшени у акцији ”Фирма” спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.

Они су осумњичени за више кривичних дјела и привремено им је одузето око 300.000 КМ, као и осам аутомобила међу којима су луксузни ”мерцедес”, ”порше”, ”ауди” и ”фолскваген”, брендирани сатови и друго.

Како је саопштио МУП Републике Српске у акцији је ухапшено укупно осам особа, док се троје и даље налазе у бјекству и за њима ће бити расписане потјернице.

”У оквиру акције ”Фирма” извршени су претреси на 36 стамбених и пословних локација и више возила на подручју ПУ Бијељина. Осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина, изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем”, саопштио је МУП Српске.

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

Како сазнајемо претреси су извршени у фирми ”Slot Game”, чији је Милошевић оснивач и директор, а у склопу које се налазе хотел и ресторани ”Милошевић” у Бијељини. Претресена је приватна имовина њега и породице, као и осталих осумњичених.

Акцију ”Фирма” спроводе припадници Управе за организовани и тешки криминалитет, Управе криминалистичке полиције и ПУ Бијељина, у сарадњи са Специјалном антитерористичком јединицом, Жандармеријом и Управом за полицијску подршку, а све активности се предузимају по наредбама Основног суда Бијељина, а под надзором и у координацији са Окружним јавним тужилаштвом Бијељина.

Акција Фирма

Подијели:

Тагови:

Акција ”Фирма”

МУП Републике Српске

pranje novca

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

2 ч

0
Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

Хроника

Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

2 ч

0
Дамир Бељо, боксер из БиХ повријеђен у тешкој несрећи

Хроника

Дамир Бељо се огласио након тешке несреће: Молите се за дечка

2 ч

0
Михајло Јовић остаје иза решетака!

Хроника

Михајло Јовић остаје иза решетака!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner