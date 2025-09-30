Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

Аутор:Огњен Матавуљ
Велибор Милошевић звани Вело, Иван Концулић и Радмило Рунић који су ухапшени у акцији ”Фирма” спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
Они су осумњичени за више кривичних дјела и привремено им је одузето око 300.000 КМ, као и осам аутомобила међу којима су луксузни ”мерцедес”, ”порше”, ”ауди” и ”фолскваген”, брендирани сатови и друго.
Како је саопштио МУП Републике Српске у акцији је ухапшено укупно осам особа, док се троје и даље налазе у бјекству и за њима ће бити расписане потјернице.
”У оквиру акције ”Фирма” извршени су претреси на 36 стамбених и пословних локација и више возила на подручју ПУ Бијељина. Осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина, изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем”, саопштио је МУП Српске.
Како сазнајемо претреси су извршени у фирми ”Slot Game”, чији је Милошевић оснивач и директор, а у склопу које се налазе хотел и ресторани ”Милошевић” у Бијељини. Претресена је приватна имовина њега и породице, као и осталих осумњичених.
Акцију ”Фирма” спроводе припадници Управе за организовани и тешки криминалитет, Управе криминалистичке полиције и ПУ Бијељина, у сарадњи са Специјалном антитерористичком јединицом, Жандармеријом и Управом за полицијску подршку, а све активности се предузимају по наредбама Основног суда Бијељина, а под надзором и у координацији са Окружним јавним тужилаштвом Бијељина.
